Традиционная ярмарка состоялась в храме Андрея Боголюбского на Волжском

Ярмарка в честь праздника Входа Господня в Иерусалим состоялась в храме Андрея Боголюбского на Волжском бульваре. Об этом сообщил настоятель храма Кирилл Краев.

— В ярмарке приняли участие прихожане храма и их дети, которые своими руками смастерили поделки и приготовили разнообразные угощения. Ребята из воскресной школы «Княжичи» спели умилительную песню «Вербочки». Проходили эстафеты и конкурсы, в которых приняли участие не только дети, но и взрослые, — добавил Кирилл Краев.

Также в этот день состоялась благотворительная акция «Белый цветок», история которой берет свое начало еще со времен царствования Николая II . С 1911 года семья Романовых проводила мероприятия по сбору средств на борьбу с туберкулезом. Эмблемой таких мероприятий стал белый цветок — символ чистоты и милосердия.

Средства, собранные в ходе ярмарки, будут направлены на содержание развивающего центра для детей с ДЦП «Елизаветинский сад», который действует при Марфо-Мариинской обители. (мю)