Отсудить 280 тысяч у ресторатора: две версии одного падения

Пришла в ресторан, очнулась в гипсе. Ольга Чучадеева отсудила у руководителя ресторанного холдинга White Rabbit Family Бориса Зарькова 280 тысяч рублей за испорченный вечер и подорванное здоровье.

В январе прошлого года Чучадеева пришла в ресторан «Техникум», как она сама рассказывает «в хорошем расположении духа и самочувствии». Там она должна была встретиться с другом. Пошла в туалет, к которому вела черная металлическая лестница, и очнулась уже на пути в Институт Склифосовского. «У меня были множественные ушибы, гематомы на теле, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение третьей степени и перелом в плече», — рассказывает Ольга.

Покрыть расходы на лечение она попросила владельца ресторана Бориса Зарькова, написала ему сообщение. Он пообещал разобраться с ситуацией и, по словам Ольги, пропал. Тогда пострадавшая решила придать инциденту публичности: опубликовала пост в соцсети и, вооружившись поддержкой друзей из Facebook, пошла в суд.

Вместе с процессом росли ставки и денежные амбиции. По словам Чучадеевой, начали с 30 тысяч, предложенных «Техникумом» в качестве компенсации. Закончили требованиями в 4 млн, рассказал Business FM ресторатор Борис Зарьков.

В итоге Тверской суд встал на сторону посетительницы. Компенсация будет в несколько раз больше той, которую предлагал ресторан, но значительно меньше, на которую она рассчитывала, говорит Ольга Чучадеева:

Ольга Чучадеева пострадавшая «Она под 300 тысяч — где-то 280 тысяч с чем-то. Решение вступит в силу после того, как судья напишет полное обоснование своего решения. Далее у встречной стороны есть возможность пойти с обжалованием и апелляцией в вышестоящий орган. По тому, как шло дело, мы, конечно, не сомневаемся, что и это будет проведено ими, потому что по три адвоката ходили на каждое заседание. Это очень дорогое адвокатское бюро, и ребята за ценой не постоят».

О том, что суд проигран, Борис Зарьков узнал от Business FM. У него своя версия произошедшего. Ресторатор считает, что девушка потеряла на лестнице сознание, и вины заведения в этом нет. Отрицает он и обвинения в том, что лестница была без перил и плохо освещена. Говорит, все было: и свет, и перила. Это, по его словам, предусмотрели еще на стадии проекта.

Шум в соцсетях вокруг истории Зарьков назвал травлей. Тем не менее за лечение готовы платить, «даже если нашей вины здесь нет», заявил ресторатор:

Борис Зарьков ресторатор «Она отсудила 200 тысяч, а претензия была на 4 млн Я просто отпустил эту тему в мае прошлого года. Тогда у нее документов было на 49 тысяч рублей. Сейчас она принесла документов на эти 200 с чем-то тысяч. Соответственно, по этим документам суд ей сказал, что оплатит. Но наши юристы не в курсе, потому что у нас адвокаты на аутсорсинге работали. Протокола еще нет. Что там, как, никто не знает. Если это чисто по лечению, оспаривать не будем. А может, вообще не будем. Я это все движение непонятное не люблю».

Это не первый случай, когда посетителю удается отсудить у ресторана круглую сумму. Почти 500 тысяч рублей выплатит чебоксарский общепит бывшей судье Верховного суда Чувашии. Она повредила руку и ударилась головой, когда гуляла в заведении на свадьбе. Бывшей участнице проекта «Дом-2» Виктории Карасевой удалось отсудить 1 млн 300 тысяч рублей. Правда, эту победу вряд ли можно назвать приятной. Осколок ракушки в пицце проколол девушке пищевод, и она стала инвалидом.