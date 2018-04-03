Концерт «Дыхание весны» в Савелках посвятили юбилею Зеленограда 

На минувшей неделе в Культурном центре «Доброволец» в пятом микрорайоне состоялась концертная программа «Дыхание весны». Мероприятие, приуроченное к 60-летию Зеленограда, собрало много гостей.
Воспитанники вокально-хоровой студии «До-ре-ми» под руководством педагога Светланы Полетаевой порадовали зрителей замечательными выступлениями. Заслуженных аплодисментов удостоились все участники концерта, который провела ведущая Ирина Федорова. Приглашенные на праздничную программу ветераны и первостроители Зеленограда, в свою очередь, выступили со стихами собственного сочинения и рассказали о том, как строился город-спутник Москвы. В завершение мероприятия зрители получили в подарок весенние цветы, сделанные руками воспитанников КЦ «Доброволец».