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Концерт «Дыхание весны» в Савелках посвятили юбилею Зеленограда
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Концерт «Дыхание весны» в Савелках посвятили юбилею Зеленограда 

Савелки 3 часа назад
Фото: Савелки
На минувшей неделе в Культурном центре «Доброволец» в пятом микрорайоне состоялась концертная программа «Дыхание весны». Мероприятие, приуроченное к 60-летию Зеленограда, собрало много гостей.
Воспитанники вокально-хоровой студии «До-ре-ми» под руководством педагога Светланы Полетаевой порадовали зрителей замечательными выступлениями. Заслуженных аплодисментов удостоились все участники концерта, который провела ведущая Ирина Федорова. Приглашенные на праздничную программу ветераны и первостроители Зеленограда, в свою очередь, выступили со стихами собственного сочинения и рассказали о том, как строился город-спутник Москвы. В завершение мероприятия зрители получили в подарок весенние цветы, сделанные руками воспитанников КЦ «Доброволец».
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