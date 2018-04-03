Пермским химикам увеличили соцпакет на 7% 

Пермская площадка АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2017 году направила на социальные программы для работников 139,7 млн рублей. Это на 10 млн больше, чем в прошлом году. Социальный пакет в компании — один из самых привлекательных среди предприятий отрасли.
Значительными статьями расходов на персонал являются «Культурно-массовые мероприятия, детский отдых, молодёжь», «Добровольное медицинское страхование», «Поддержка ипотечного кредитования». Кроме того, за счёт компании сотрудников каждый день возят на работу на заводских автобусах, они получают дотации на питание, а выходящие на пенсию работники участвуют в корпоративной пенсионной программе.
Организация летнего и зимнего детского отдыха — неотъемлемая часть социальной программы компании. Предприятие берёт на себя оплату до 85% стоимости путёвки.
Для работников «ПМУ» весь год проводятся мероприятия: заводская спартакиада по 15 видам спорта, летний фестиваль «Уральские зори», День химика, новогодний вечер и другие. Для молодёжи проходят сплавы по рекам, соревнования по картингу и лазертагу.
На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования. В здравпункте можно получить консультацию терапевта, поставить прививки, посетить стоматолога и пройти физиопроцедуры. В рамках программы ДМС в зависимости от стажа работы сотрудникам также оплачивается часть стоимости санаторно-курортного или реабилитационно-восстановительного лечения.
Большинство социальных льгот и гарантий закреплено в коллективном договоре предприятия.
«Соцпакет в филиале «ПМУ» — без преувеличения повод для гордости. Это позволяет нам привлекать наиболее квалифицированных сотрудников. Нужно понимать, что год от года каждое из направлений поддержки требует всё больших затрат, однако компания считает эту работу приоритетной и не экономит на социальной программе», — рассказывает директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ в городе Перми Алексей Аверьянов.