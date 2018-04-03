Пермским химикам увеличили соцпакет на 7%

Пермская площадка АО « ОХК «УРАЛХИМ» в 2017 году направила на социальные программы для работников 139,7 млн рублей. Это на 10 млн больше, чем в прошлом году. Социальный пакет в компании — один из самых привлекательных среди предприятий отрасли.

Значительными статьями расходов на персонал являются «Культурно-массовые мероприятия, детский отдых, молодёжь», «Добровольное медицинское страхование», «Поддержка ипотечного кредитования». Кроме того, за счёт компании сотрудников каждый день возят на работу на заводских автобусах, они получают дотации на питание, а выходящие на пенсию работники участвуют в корпоративной пенсионной программе.

Организация летнего и зимнего детского отдыха — неотъемлемая часть социальной программы компании. Предприятие берёт на себя оплату до 85% стоимости путёвки.

Для работников «ПМУ» весь год проводятся мероприятия: заводская спартакиада по 15 видам спорта, летний фестиваль «Уральские зори», День химика, новогодний вечер и другие. Для молодёжи проходят сплавы по рекам, соревнования по картингу и лазертагу.

На предприятии действует программа добровольного медицинского страхования. В здравпункте можно получить консультацию терапевта, поставить прививки, посетить стоматолога и пройти физиопроцедуры. В рамках программы ДМС в зависимости от стажа работы сотрудникам также оплачивается часть стоимости санаторно-курортного или реабилитационно-восстановительного лечения.

Большинство социальных льгот и гарантий закреплено в коллективном договоре предприятия.