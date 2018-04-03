Ученые России и Беларуси обменялись письмами Богдановича и Горького

Теперь все на своих местах. Белорусские и российские литературоведы обменялись письмами Адама Богдановича и Максима Горького, сообщает телеканал «МИР 24».

Ученый-этнограф и мемуарист Адам Богданович был близким другом и приходился родственником знаменитому русскому писателю. Познакомившись в Нижнем Новгороде, Богданович и Горький женились на сестрах Волжиных.

Переданная переписка родственников представляет огромную историческую ценность. Это крупнейший архив писателей 20 века.

«Это была наша искренняя мечта на протяжении многих лет. Доступ к этим документам был затруднен. Некоторые сотрудники музея Максима Богдановича (сына Адама Богдановича — Прим.ред.) в свое время ездили в Москву, чтобы хотя бы увидеть и подержать в руках эти ценные документы», — говорит директор минского музея им. Богдановича Марина Запартыко.

Среди переданных российской стороной бумаг есть письма писателя Адама Богдановича супруге и ее сестре-жене Горького и самому Максиму Горькому. В общей сложности Литературный музей Максима Богдановича получил более 300 копий архивных документов. В свою очередь представители Литературного музея Богдановича передали пакет документов, связанных с Максимом Горьким, которые хранились в Минске. Такой шаг был сделан в честь 150-летия знаменитого русского писателя.

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