Ещё
«АиФ-СК» разыграет призы за детские рисунки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АиФ-СК» разыграет призы за детские рисунки 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
«АиФ-СК» совместно с министерством финансов Ставропольского края проводит конкурс детских рисунков, посвящённых ЧМ-2018.
Чтобы принять участие в конкурсе «Рублик и футбол», нужно проявить максимум фантазии, изобразить самое невероятное футбольное сражение, сфотографировать свою работу и прислать нам по электронной почте konkurs@aifsk.ru до 16 апреля. Не забудьте сообщить своё имя и возраст, телефон и родной город. Мы принимаем работы детей 7-14 лет.
Затем, 18 и 19 апреля, на нашем сайте пройдёт голосование, которое поможет выбрать победителей и наградить их подарочными наборами от министерства финансов и «АиФ-СК».
АиФ Ставрополье: последние новости
Ветеранам Железноводска сделают ремонт Голодные иксодовые клещи проснулись на Ставрополье и нападают на людей Как горцы Чубайсу электричество продавали. Кому нужны самодельные мини-ГЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение