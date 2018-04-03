Многодетные родители из Щукина смогут пройти диспансеризацию в поликлинике №115

Многодетные родители района Щукино с 9 по 13 апреля смогут пройти диспансеризацию, обратившись в отделение медицинской профилактики филиала №4 городской поликлиники № 115.

— Для включения в программу необходимо при себе иметь следующие документы: удостоверение многодетных родителей, паспорт, полис ОМС, — отметили в пресс-службе ГП №115.

Пациентов будут принимать с 8.00 до 14.00 по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 30, 2 этаж, 28 кабинет (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (499) 194-10-84, 8 (499) 194-13-30. (ео)