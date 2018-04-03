Ещё
Многодетные родители из Щукина смогут пройти диспансеризацию в поликлинике №115
Далее:
Читайте также:
Ещё

Многодетные родители из Щукина смогут пройти диспансеризацию в поликлинике №115 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Многодетные родители района Щукино с 9 по 13 апреля смогут пройти диспансеризацию, обратившись в отделение медицинской профилактики филиала №4 городской поликлиники № 115.
— Для включения в программу необходимо при себе иметь следующие документы: удостоверение многодетных родителей, паспорт, полис ОМС, — отметили в пресс-службе ГП №115.
Пациентов будут принимать с 8.00 до 14.00 по адресу: улица Маршала Бирюзова, дом 30, 2 этаж, 28 кабинет (м. «Октябрьское поле»). Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (499) 194-10-84, 8 (499) 194-13-30. (ео)
Управа района Щукино: последние новости
На Маршала Василевского покажут фильм о Сергии Радонежском В Щукине сыграют на валторне В Щукине пройдет вечер памяти музыканта и преподавателя Виктора Лебедева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение