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Жителей Удмуртии предупредили о начале сезона активности клещей
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Жителей Удмуртии предупредили о начале сезона активности клещей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор по Удмуртии предупреждает о начале сезона активности клещей. Как сообщает пресс-служба управления, они появляются сразу после схода снега.
Активность клещей достигает максимума в конце мая — начале июня и заканчивается октябре.
В 2017 году первый укус был зарегистрирован 10 апреля. Всего за прошлый год в медучреждения по поводу присасывания клещей обратились 14 259 человек, в том числе 2 343 — детей. Наибольшие показатели обращаемости отмечались на территориях: Дебесского, Кезского, Красногорского, Селтинского, Шарканского, Юкаменского, Як-Бодьинского районов и Можги.
Чаще всего люби «ловят» клещей в лесах, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов (в лесной зоне), на рыбалке и так далее.
По состоянию на 3 апреля 2018 года против клещевого энцефалита привито 9 297 жителей республики, в том числе 5 713 — детей.
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