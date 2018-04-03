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В Вешняках заботятся о патриотическом воспитании молодёжи
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В Вешняках заботятся о патриотическом воспитании молодёжи 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
В Вешняках патриотическое воспитание молодёжи ведётся при тесном взаимодействии целого ряда структур и организаций. Об этом жители узнали от главы управы района Сергея Махова.
Он рассказал, что патриотическим воспитанием подрастающего поколения занимаются совместно управа района Вешняки, Совет ветеранов, аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки, Региональная общественная организация инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения, а также районные учреждения досуга и культуры (ГБУ «Центр Вешняки», библиотеки, ДК «На Вешняковской», НКО) и образовательные организации.
Сергей Михайлович сообщил, что также активно используются объекты культурного и исторического наследия, существующие в районе. Глава управы объяснил, что для детей и подростков регулярно проводятся беседы, классные часы и уроки мужества. Школьников часто возят на выставки, они посещают музеи, деятельность которых связана с патриотической направленностью.
В рамках патриотического воспитания в нашем районе также периодически организуют акции по благоустройству памятников и могил военнослужащих на Перовском кладбище.
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