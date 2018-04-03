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Для «трудных» подростков в Вешняках работают бесплатные секции
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Для «трудных» подростков в Вешняках работают бесплатные секции 

Управа района Вешняки 2 часа назад
Фото: Управа района Вешняки
По направлению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района Вешняки в прошлом году на профилактическом учёте состояло 69 подростков. Об этом сообщил глава управы района Сергей Махов.
Он отметил, что 25 исправившихся несовершеннолетних в итоге было снято с учёта, а ещё десятерых сняли по причине достижения ими совершеннолетия.
Сергей Михайлович рассказал, что у «трудных» подростков имеется возможность на бесплатной основе заниматься в шести досуговых учреждения района. В прошлом году там проводили свой досуг 22 подростка. А 27 ребят даже оказали помощь учреждениям в организации пяти мероприятий. Также с детьми, состоящими на учёте комиссии, проводили беседу психологи. В общей сложности было проведено 124 индивидуальные консультации.
Глава управы добавил, что всего в Вешняках проживает 18 259 несовершеннолетних.
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