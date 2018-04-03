На Ямале вакцина против клещей будет только в середине апреля. Но лучше поздно, чем никогда

На Ямале сегодня нет вакцин против клещевого энцефалита. Обеспокоенные жители округа просят разъяснить ситуацию с прививками против этой опасной для жизни болезни.

Толчком к этому послужил случай в Тюмени, где на прошлой неделе, несмотря на снег и холод, официально зарегистрировали первый укус клеща. Многие жители округа проводят лето в Тюмени и других эндемичных регионах страны и хотели привиться против клещевого энцефалита. Но, как оказалось, сделать это непросто.

«Ямал не является эндемичной зоной по клещевому вирусному энцефалиту. Мы вакцинируем только централизованные группы детей, которые направляются в места отдыха, опасные по риску заражения клещевым энцефалитом. Остальные, если хотят обезопасить себя, покупают вакцину в аптеках и обращаются в больницы. При этом надо учесть, что вакцину транспортировать можно только при температуре от 2 до 8 градусов тепла в специальных термоконтейнерах», — сказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» главный эпидемиолог Ямала Людмила Волова.

В Надымском районе жители говорят, что в больнице им не ставят прививки против клещевого энцефалита. В ЦРБ подтвердили, что такая проблема есть.

«Мы вакцинируем и взрослых, и детей бесплатно в процедурных кабинетах поликлиник. Но у нас сейчас вакцины нет, её закупают централизованно для всего округа. Уже сейчас нужно вакцинировать детей, чтобы они успели получить повторную вакцину и сформировать стойкий иммунитет перед отъездом в другие эндемичные регионы», — рассказали в больнице.

Вакцина против клещевого вирусного энцефалита не входит в национальный календарь профилактических прививок, а Ямал — неэндемичная территория по клещевому энцефалиту. Тем не менее, детям, выезжающим организованными группами на эндемичные территории, вакцину закупают за счет средств окружного бюджета. По словам Людмилы Воловой, в этом году заказали около 3 тысяч доз вакцин, которые поступят в округ 10-16 апреля.

В Губкинском первую прививку в марте получили 50 человек, двое — вторую. Всего на этот год запланировали привить 50 взрослых и 30 детей.

«Мы ежегодно прививаем по эпидпоказаниям, прежде всего, это дети, организованно выезжающие летом на места отдыха. Если житель Губкинского прикреплен к нашей больнице и желает привиться, то он должен об этом заранее позаботиться, то есть до конца осени заявить о своем желании, когда мы составляем план на следующий год. У нас есть случаи, когда в конце марта — начале апреля обращаются с просьбой привить против клещевого энцефалита, но в таких случаях мы отказываем, у нас, во-первых, нет вакцины, во-вторых, первая вакцинация должна быть за 1,5 — 2 месяца до выезда» — подчеркнула врач-эпидемиолог Губкинской городской больницы Евгения Савченко.

В Ноябрьской городской больнице также нет вакцины. Однако врач-эпидемиолог Надежда Касьянова отметила, что если пациенты приходят со своей вакциной, то прививку сделают бесплатно.

«В нашей больнице на данный момент нет вакцины. Ямал не является эндемичной территорией, поэтому люди должны сами позаботиться о своем здоровье. Со своей стороны мы никому не отказываем поставить прививку в процедурном кабинете бесплатно. Любой может приобрести вакцину и прийти в больницу. Некоторые организации организованно заказывают в аптеке вакцину и в термоконтейнере доставляют в поликлинику. В этом году у нас только в Вынгапуровском было в наличии 10 доз вакцины, которые получили дети, выезжающие на раскопки», — сообщила Надежда Касьянова.

В идеале первую прививку нужно было сделать в декабре-январе, вторую — феврале-марте, третью — через год, ревакцинацию — каждые три года. Ускоренная или экстренная схема может проводиться весной и летом за счет сокращения интервала между прививками. Через две недели после второй дозы можно смело гулять по лесу и парку.