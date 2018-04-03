Звёзды ТНТ выступят на стендап-шоу в Омске

Омичи следили за ними в «Comedy Баттл», «Не спать», «Открытый Микрофон», а теперь увидят вживую на шоу, посвящённом 6-летию движения стендап в Омске. Концерт начнётся в 19.00 в Pushkin Pub & Club.

Подробную информацию о концерте можно найти в группе в соцсести «Вконтакте» или узнать по телефону 29-42-44.

«Мне сложно судить, как изменился омский стендап — я в нём никогда не был, — говорит Илья Швецов. — Ребята переехали в Москву и серьёзно прибавили в плане юмора. Тут гораздо больше комиков и площадок, соответственно выше конкуренция и быстрее рост. В прошлом году сделали очень классное и смешное мероприятие. Надеюсь, в этом будет ещё круче».

Илью Швецова также можно увидеть в следующем этапе нового сезона «Comedy Баттл».