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Звёзды ТНТ выступят на стендап-шоу в Омске
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Звёзды ТНТ выступят на стендап-шоу в Омске 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Участники популярных юмористических шоу канала ТНТ Илья Швецов, Рамис Ахметов и Елена Корнеева выступят в Омске 14 апреля.
Омичи следили за ними в «Comedy Баттл», «Не спать», «Открытый Микрофон», а теперь увидят вживую на шоу, посвящённом 6-летию движения стендап в Омске. Концерт начнётся в 19.00 в Pushkin Pub & Club.
Зрителям представят классический, музыкальный и женский стендап. В списке участников также Гарик Пекшев, Николай Смирнов, Георг Пономарёв, Иван Мальцев и Глеб Розинкин.
Подробную информацию о концерте можно найти в группе в соцсести «Вконтакте» или узнать по телефону 29-42-44.
«Мне сложно судить, как изменился омский стендап — я в нём никогда не был, — говорит Илья Швецов. — Ребята переехали в Москву и серьёзно прибавили в плане юмора. Тут гораздо больше комиков и площадок, соответственно выше конкуренция и быстрее рост. В прошлом году сделали очень классное и смешное мероприятие. Надеюсь, в этом будет ещё круче».
Илью Швецова также можно увидеть в следующем этапе нового сезона «Comedy Баттл».
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