33 фильма, собравшие в прокате больше миллиарда

Самые кассово успешные фильмы всех времен и народов — тридцать три блокбастера, которые покорили весь мир. А вы все видели?

33. Темный рыцарь — $ 1004,6 млн Темный рыцарь

32. Хоббит: Нежданное путешествие — $ 1021,1 млн Хоббит: Нежданное путешествие

31. Зверополис — $ 1023,8 млн Зверополис

30. Алиса в Стране чудес — $ 1025,5 млн Алиса в Стране чудес

29. Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза — $ 1027 млн Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза

28. В поисках Дори — $ 1028,6 млн В поисках Дори

27. Парк Юрского периода — $ 1029,2 млн Парк Юрского периода

26. Гадкий я 3 — $ 1034,8 млн Гадкий я 3 25. Пираты Карибского моря: На странных берегах — $ 1045,7 млн Пираты Карибского моря: На странных берегах

24. Изгой-один: Звездные войны. Истории — $ 1056,1 млн Изгой-один: Звездные войны. Истории + дополнительные материалы

23. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца — $ 1066,2 млн Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца

22. История игрушек: Большой побег — $ 1067 млн История игрушек: Большой побег

21. Темный рыцарь: Возрождение легенды — $ 1084,9 млн Темный рыцарь: Возрождение легенды

20. Трансформеры: Эпоха истребления — $ 1104,1 млн Трансформеры: Эпоха истребления

19. 007: Координаты «Скайфолл» — $ 1108,6 млн 007: Координаты «Скайфолл»

18. Властелин колец: Возвращение Короля — $ 1119,9 млн Властелин колец: Возвращение Короля

17. Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны — $ 1,123,8 млн Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны

16. Первый мститель: Противостояние — $ 1153,3 млн Первый мститель: Противостояние

15. Миньоны — $ 1159,4 млн Миньоны

14. Железный человек 3 — $ 1214,8 млн Железный человек 3 13. Форсаж 8 — $ 1235,8 млн Форсаж 8 12. Красавица и чудовище — $ 1263,5 млн Красавица и чудовище

11. Черная Пантера — $ 1275 млн Черная Пантера

10. Холодное сердце — $ 1276,5 млн Холодное сердце

9. Звездные войны: Последние джедаи — $ 1332,6 млн Звездные Войны: Последние джедаи

8. Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II — $ 1341,5 млн Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II 7. Мстители: Эра Альтрона — $ 1405,4 млн Мстители: Эра Альтрона

6. Форсаж 7 — $ 1516 млн Форсаж 7 5. Мстители — $ 1518,8 млн Мстители

4. Мир Юрского периода — $ 1671,7 млн Мир Юрского периода

3. Звездные войны: Пробуждение силы — $ 2068,2 млн Звездные войны: Пробуждение силы

2. Титаник — $ 2187,5 млн Титаник

1. Аватар — $ 2,788 млн Аватар