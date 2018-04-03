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33 фильма, собравшие в прокате больше миллиарда
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33 фильма, собравшие в прокате больше миллиарда 

Ivi.ru 2 часа назад
Фото: Ivi.ru
Самые кассово успешные фильмы всех времен и народов — тридцать три блокбастера, которые покорили весь мир. А вы все видели?
33. Темный рыцарь — $ 1004,6 млн  Темный рыцарь
32. Хоббит: Нежданное путешествие — $ 1021,1 млн  Хоббит: Нежданное путешествие
31. Зверополис — $ 1023,8 млн  Зверополис
30. Алиса в Стране чудес — $ 1025,5 млн  Алиса в Стране чудес
29. Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза — $ 1027 млн  Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза
28. В поисках Дори — $ 1028,6 млн  В поисках Дори
27. Парк Юрского периода — $ 1029,2 млн  Парк Юрского периода
26. Гадкий я 3 — $ 1034,8 млн  Гадкий я 3  25. Пираты Карибского моря: На странных берегах — $ 1045,7 млн  Пираты Карибского моря: На странных берегах
24. Изгой-один: Звездные войны. Истории — $ 1056,1 млн  Изгой-один: Звездные войны. Истории + дополнительные материалы
23. Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца — $ 1066,2 млн  Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
22. История игрушек: Большой побег — $ 1067 млн  История игрушек: Большой побег
21. Темный рыцарь: Возрождение легенды — $ 1084,9 млн  Темный рыцарь: Возрождение легенды
20. Трансформеры: Эпоха истребления — $ 1104,1 млн  Трансформеры: Эпоха истребления
19. 007: Координаты «Скайфолл» — $ 1108,6 млн  007: Координаты «Скайфолл»
18. Властелин колец: Возвращение Короля — $ 1119,9 млн  Властелин колец: Возвращение Короля
17. Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны — $ 1,123,8 млн  Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны
16. Первый мститель: Противостояние — $ 1153,3 млн  Первый мститель: Противостояние
15. Миньоны — $ 1159,4 млн  Миньоны
14. Железный человек 3 — $ 1214,8 млн  Железный человек 3  13. Форсаж 8 — $ 1235,8 млн  Форсаж 8  12. Красавица и чудовище — $ 1263,5 млн  Красавица и чудовище
11. Черная Пантера — $ 1275 млн  Черная Пантера
10. Холодное сердце — $ 1276,5 млн  Холодное сердце
9. Звездные войны: Последние джедаи — $ 1332,6 млн  Звездные Войны: Последние джедаи
8. Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II — $ 1341,5 млн  Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II  7. Мстители: Эра Альтрона — $ 1405,4 млн  Мстители: Эра Альтрона
6. Форсаж 7 — $ 1516 млн  Форсаж 7  5. Мстители — $ 1518,8 млн  Мстители
4. Мир Юрского периода — $ 1671,7 млн  Мир Юрского периода
3. Звездные войны: Пробуждение силы — $ 2068,2 млн  Звездные войны: Пробуждение силы
2. Титаник — $ 2187,5 млн  Титаник
1. Аватар — $ 2,788 млн  Аватар
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