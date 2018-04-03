Писательница Лариса Романовская побывала в гостях у библиотеки №46 в Коптеве 

Центральную детскую библиотеку №46 имени Сурикова в Коптеве 28 марта посетила писательница Лариса Романовская. Гостья рассказала о своей жизни, о своем становлении как писателя, поделилась идеями для новых книг, на которые ее вдохновила работа в Зоологическом музее.
— Вопросы от ребят сыпались со всех сторон: «А где Вы придумываете стихи?», «А кем Вы работаете?». На вопрос «Что читаете вечером на ночь?» Лариса Анатольевна, не раздумывая, ответила: «Стивена Кинга», — рассказал представитель культурного учреждения.
Напоследок ребята выстроились к Романовской в очередь за автографом. (ео)