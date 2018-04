Евровидение-2018: самые яркие события вокруг шоу

До старта песенного конкурса в Лиссабоне осталось всего ничего. Уже 8 мая состоится первый полуфинал конкурса, 10 мая — второй, а 12 мая — финал. Представляем подборку самых интересных событий вокруг предстоящего шоу.

Наша Юля уже в Лиссабоне

Представительница России Юлия Самойлова уже в Португалии. Вокалистка вовсю репетирует песню I Won't Break («Меня не сломить»), которую представит на конкурсе, а также дорабатывает концепцию выступления на сцене «Алтис Арены» с режиссером Алексеем Голубевым . Также Юля примет участие в записи традиционной видеооткрытки о себе. Раньше это можно было сделать и на территории родной страны, но в этом году организаторы предложили участникам снять проморолики в Лиссабоне. Видимо, для популяризации региона.

Юлия Самойлова заранее вылетела в Португалию, чтобы записать видеооткрытку для конкурса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/«КП» — Москва

Параллельно Юля активно учит английский, чтобы избежать сильного акцента во время выступления. Начала практически с нуля. Вокалистка уверяет, что уже понимает английскую речь, но изъясняется пока с трудом. Занятия проходят по скайпу.

Юля активно учит английский — избавляется от акцента

Из команды Гагариной — на «Евровидение»

Участники российской версии «Голоса» весьма часто попадают на европейский конкурс — Дина Гарипова (Россия), Кристиан Костов (Болгария). Была там и наставница Полина Гагарина — принесла России второе место. А в этом году выступит ее подопечный: Севак Ханагян представит Армению. В России он участвовал в четвертом сезоне «Голоса», где дошел до полуфинала, и в шоу «Главная сцена». На Украине вокалист пробовал силы в проекте X-Фактор. Ханагян победил девять конкурентов в ходе национального отбора и споет в Лиссабоне песню Qami («Ветер») на родном языке.

Севак Ханагян выиграл украинский X-Фактор. Теперь попробует и «Евровидение» покорить. Фото: Первый канал

Еще один участник «Голоса» (правда, украинского) — популярный артист Никита Алексеев (Alekseev) представит в этом году Белоруссию. Он споет песню Forever («Навсегда»).

«Темная лошадка»

Look at me , I’m a beautiful creature (Взгляни на меня, я изумительное создание)», — поет пышная дама, размахивая локтями, как будто куриными крыльями. Строчки из песни Toy («Игрушка») она перемежает реальным кудахтаньем — такой же звук издает вода под крышкой чайника, когда закипает. То ли бульканье, то ли бормотание 25-летней Нетты Барзилай подкупает непосредственностью. В плюс работает и образ, снятый в клипе для «Евровидения»: ярко разукрашенная дама, одетая под сумоистку, а потом под гейшу, а потом под диджея, а потом в вечернем платье — с оттопыренными, как у тролля, ушами, очевидно выделяется на фоне других артистов. Именно эта легкая фриковатость, как будто Сьюзан Бойл отвели в подвальный салон красоты к филиппинкам, а потом там же и сняли клип, может помочь девушке выиграть песенный конкурс. Там таких любят.

Совсем недавно Нетта Барзилай служила в армии, а теперь она поет. Фото: eurovision.tv По крайней мере ключевая ставка будет именно на это, ведь петь Нетта начала год назад. Но у нее уже есть неплохие навыки и даже схожие с Рианной голосовые фишки. А до этого она вообще служила в израильской армии. И вдруг неожиданно для всех, для себя в первую очередь, Нетта взяла да выиграла шоу The Next Star For Eurovision («Следующая звезда «Евровидения»). Что и стало путевкой на конкурс в Лиссабоне.

— Я все время думала, что могу не хуже, но боялась даже представить, каково это — петь перед большой аудиторией, — говорит Нетта. — Зато сейчас я уверена, что нужно идти за мечтой, потому что жизнь пролетает как одно мгновение и незачем тратить время на страхи. Все мы разные, и быть уникальным — это весело!

Соперникам девушки советуем не торопиться потешаться над ней, ведь клип на песню Toy в исполнении Нетты Барзилай набрал почти 9 млн просмотров в YouTube. Это в четыре раза больше, чем у ближайших преследователей. И даже букмекеры ставят самобытную израильскую певицу на гипотетическое первое место. Но, конечно, все еще может не раз поменяться.