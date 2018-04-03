Танцевальный коллектив из Лосинки взял несколько наград международного арт-фестиваля

Коллектив современной хореографии «Ангажемент» из Лосиноостровского района с блеском выступил на III Международном арт-фестивале «KREMLIN RED STARS». Мероприятие прошло в конце марта, а его итогом стал грандиозный гала-концерт в культурном центре «Кремль в Измайлово».

— Это уникальная возможность для участников выступить перед российскими и зарубежными экспертами, — говорит художественный руководитель дома культуры «Юность» Юлия Дьяченко-Декова. — Все группы коллектива «Ангажемент» получили дипломы лауреатов I степени.

Напомним, занятия коллектива проходят в ДК на Шушенской улице, 7. В к«Ангажементе» занимается более 60 детей разного возраста. (иб)