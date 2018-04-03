Центр помощи семье и детям Лосиноостровского района присоединился к благотворительной акции

Традиционная благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!» стартовала в Москве; как всегда, к ней присоединился и Лосиноостровский район. Как сообщили в районном центре социальной помощи семье и детям «Родник», вещи принимаются по адресу ул. Магаданская, д. 9, корп. 3.

— Ребята нуждаются в одежде — костюмах для юношей и платьях для девушек, а также обуви, аксессуарах — галстуках, красивых украшениях для нарядов, — пояснила заведующая филиалом Лолита Гогиладзе. — Принимаются вещи только в отличном состоянии; при этом не обязательно новые.

Сбор помощи проходит с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00; в субботу с 9.00 до 17.00. (иб)