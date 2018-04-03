Выбор прессы. Пермские СМИ назвали самых ярких ньюсмейкеров 2017 года

Пермские СМИ отметили премией самых ярких ньюсмейкеров 2017 года, а региональное отделение союза журналистов (СЖР) назвали победителей краевой журналистской премии. Как это было, и почему одну из премий получил Олег Газманов , читайте в материале «АиФ-Прикамье».

В Пермском театре оперы и балета имени П. И. Чайковского 2 апреля прошёл «Бал прессы». В партере — VIP-персоны и номинанты премий, на балконах — журналисты изданий, блогеры и другие гости. Праздничного настроения событию добавили лучшие артисты театра, а вели церемонию журналист Юрий Филимонов и актёр Александр Смирнов

За важные и яркие проекты

Главное событие вечера — вручение премий «Выбор прессы». Статуэткой в виде престола экспертный совет из редакторов крупнейших СМИ региона наградил главных ньюсмейкеров года в четвёртый раз. Но в этом году подход к выбору победителей резко отличался от предыдущих лет. Призы получили герои публикаций, чья работа имеет ценность для общества, а не для экономики региона.

За организацию социального склада для нуждающихся наградили руководителя некоммерческой организации «Территория семьи» Анну Зуеву . Эта общественная организация помогает семьям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Социальный склад и сам попал в непростую ситуацию, чуть не оставшись без крыши над головой.

Благодаря напору Анны Зуевой в администрации Перми составили перечень муниципальных помещений, которые могут предложить общественникам, и «Территория семьи» получила помещение, и по этому пути теперь могут идти другие НКО.

Директора детско-юношеского центра «Здоровье» Владимира Епанова СМИ отметили за идею проведения «Первого Пермского марафона» — главного спортивного события в Прикамье в 2017 году. В ответном слове он заметил, что этот приз заслуженно принадлежит всей команде, которая работала над проектом.

Директор по развитию коммуникационной группы SP Media Пётр Кравченко получил приз за проект «Сказариум», который всю зиму работает в Фестивальном доме на эспланаде.

Отметили художественного руководителя театра «Пространство любви» Анну Мезенцеву. Уникальность театра в том, что на сцене играют актёры с ментальными особенностями.

Ещё один номинант — выпускник пермской школы № 146 Василий Югов , который в 2017 году завоевал золото на международной олимпиаде по физике. Василий и его родители подняли вопрос о материальной поддержке талантливых школьников. С этого года в Пермском крае такие премии будут вручать. Сам Василий на церемонию приехать не смог, и директор газеты «АиФ-Прикамье» Фёдор Парамонов вручил приз его родителям. Папа рассказал, что Василий вместе со всей сборной по физике, сейчас учится в МФТИ. Кроме того, он теперь и работает в этом институте, готовит к выступлению на международных соревнованиях по физике сегодняшних талантливых старшеклассников.

«Выбором прессы» отметили Ольгу и Всеволода Бедерсон за их проект «Научные бои имени Шелдона Купера». Преподаватели ПГНИУ проводят мероприятия, направленные на популяризацию научных знаний, на которых молодые пермские учёные рассказывают о своих исследованиях и их роли в жизни людей. Проект, возникший как гражданская инициатива, существует уже пять лет и очень востребован.

Спецприз для звезды

Одним из ярких моментов «Выбора прессы» стала шуточная номинация «Москва, спасибо, что ты думаешь о нас». Ранее её вручали известным пермякам, давно покинувшим родной город, или федеральным чиновникам за вклад в развитие региона. В этот же раз жюри отметило Олега Газманова, который осенью по дороге в краевую столицу на концерт пробил колесо на дорогах Прикамья. Об этом он рассказал в instagram, и дорожное происшествие артиста где-то под Пермью ещё долго обсуждала вся страна. Ну и злосчастную яму, наконец то, ликвидировали.

После этого солист оперного театра исполнил один из хитов певца, сорвав аплодисменты зала. Сам Олег Газманов спеть дуэтом с пермским артистом не смог, так как на церемонию не приехал. Но приз ему обещали передать.

За подвиги обычных людей

Благодаря заготовленной репризе зрители надолго запомнят и появление на премии губернатора Пермского края. Энергичному главе региона ведущие задали вопрос, который, по их словам, мучает многих «Максим Геннадьевич, как вы всё успеваете?». На это Максим Решетников ответил «где Коля?», и из-за кулис вышел актёр Николай Наумов (некоторое внешнее сходство нынешнего губернатора и «Коляна» пермяки заметили ещё год назад).

«Вот, можно подумать, что вы один всё делаете, а половину всех важных дел я провёл, половину важных гостей из Москвы я встретил. Вот вы на Мотовилихинские заводы , а я — с ветеранами чай пить, вы — в Чайковский, а я — в техникум Славянова — чай пить, вы — с Владимиром Путиным чай пить, и я рядом — всего в 200 км в Барде — чай пью… И сегодня, на «Бале прессы», я решил рассказать всю правду. Я ведь на этих чаепитиях, Максим Геннадьевич, не только чай пью», — пошутил актёр.

Затем губернатор обратился к журналистам, сказал о том, как важна достоверная информация от СМИ в потоке фейков и заметил, что «мы по-прежнему ничего хорошего от вас не ждём». После этого губернатор отметил жителей края, которые своими поступками вызвали гордость региона. Так призы получили 16-летний школьник из Перми Александр Попов , который спас из горящего дома маленькую девочку, а также трое жителей Очёра (повар детского сада Екатерина Спехова , девятиклассник Дмитрий Романов и студент Михаил Синенький), которые бросились в ледяную воду, чтобы спасти ребёнка.

В рамках „Бала прессы“ наградили победителей 51-го краевого творческого журналистского конкурса имени А. П. Гайдара. Журналист „АиФ-Прикамье“ Анастасия Переверзева стала дипломантом в одной из номинаций.

Генеральный партнер „Бала прессы“ — инвестиционная компания „Финансовый дом“.