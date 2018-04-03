Валерия Гай Германика втянула Диану Арбенину в перестрелку

В минувшие выходные под Москвой в деревне Вельяминово грохотали выстрелы из оружия и не умолкала сирена полицейской машины. В деревне появился специальный отряд быстрого реагирования, а также многочисленные СМИ.

Спокойную жизнь Вельяминово нарушили съемки клипа на новую песню «Инстаграм» Дианы Арбениной и группы «Ночные Снайперы». Режиссером видео выступила известная своими эпатажными работами Валерия Гай Германика. Ее фильм «Все умрут, а я останусь» стал сенсацией 61-го Каннского фестиваля, а нашумевший сериал «Школа» — настоящим вызовом обществу. В сотрудничестве со «Снайперами» Германика предложила снять клип, основанный на документальных событиях.

«Сегодня мы снимаем историю двух людей, которые так сильно друг друга любят, что им тяжело в обычной жизни, — комментирует сценарий нового клипа Диана Арбенина. — Это видео адресовано подросткам, которые нуждаются в повышенном внимании. Если нам не безразлично общество, в котором мы живем, надо обращать внимание на молодежь. Я считаю, надо максимально защищать подростков. 16-18 лет — это самый рисковый возраст».

По словам лидера группы «Ночные Снайперы», это самое лучшее видеовоплощение песни «Инстаграм», которое могло быть.

«Я редко снимаю клипы, и уж если берусь за эту работу, то получается настоящее кино со сложной драматургией», — призналась режиссер Валерия Гай Германика.

Готовое видео появится уже этой весной. А пока легендарная группа «Ночные Снайперы» продолжит свой масштабный тур по городам России и странам мира, приуроченный к 25-летию своей творческой деятельности. Грандиозный концерт в Москве по случаю юбилея состоится 4 ноября в СК «Олимпийский».

Из рабочих кадров съемок угадывается, что в основу сюжета клипа легла история подростков из Псковской области, которые из-за проблем с родителями сбежали из дома в дачный поселок, где, взломав сейф, достали ружье и устроили стрельбу по местным жителям и полицейским, транслируя все происходящее в социальные сети. Затем ребята совершили двойное самоубийство, им было по 15 лет.

На съемочной площадке // Фото: Наталья Габбасова