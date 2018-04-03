Нижегородский дизайнер нарисовал новые буквы для станций метро

Он выложил на своей странице в социальной сети цикл эскизов, на который переосмысил названия станций нижегородского метрополитена. И назвал его «Фантазия на тему леттеринга в горьковском метро».

Леттеринг (от англ. letter, что означает и «письмо, сообщение», и «буква»). Определение этому слову сложно найти в словарях. Но те, кто занимаются леттерингом, говорят, что это «рисование букв». В отличие от искусства письма (каллиграфии), леттеринг больше похож на изобразительное искусство, главный объект которого — буквы.

Вот как увидел Александр Шиманов написание названий станций метро.

— Это из букв которые я делал для фантастического фильма, — ответил Александр Шиманов.

Александр дал короткое интервью NN.RU.

— Я профессиональный графический дизайнер, работаю 18 лет, последние лет 7 все больше занимаюсь буквами. Отдыхая от проектов делаю рисунки для себя. Сюжеты беру те, которые на поверхности лежат, поэтому много работ по нижегородской тематике.

Идея этой работы простая — сделать дизайн элементов окружающей городской среды, не особо дружелюбной к горожанам — более дружелюбным, одушевленным, персонифицированным.

Александр Шиманов более известный как Stan, один из самых активных райтеров Нижнего Новгорода. В 1997-м году начал заниматься граффити в родных Чебоксарах. Позже переехал в Нижний Новгород, где с местными райтерами организовал команду 4Roots.

На наш вопрос, предлагал ли он свои эскизы городским властям или руководству метрополитена, дизайнер ответил отрицательно.

— Никому не предлагал и в возможности адекватного взаимодействия с властями не вижу. Ни одного подобного примера перед глазами нет. Делал работу просто «в стол», как и все по нижегородской тематике.

Вот еще несколько работ на Нижегородскую тему.

Ранее мы рассказывали, что Александр расписывал фойе кинотеатра сети «Империя грез».