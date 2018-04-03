Ещё
Нижегородский дизайнер нарисовал новые буквы для станций метро
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородский дизайнер нарисовал новые буквы для станций метро 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Он выложил на своей странице в социальной сети цикл эскизов, на который переосмысил названия станций нижегородского метрополитена. И назвал его «Фантазия на тему леттеринга в горьковском метро».
Леттеринг (от англ. letter, что означает и «письмо, сообщение», и «буква»). Определение этому слову сложно найти в словарях. Но те, кто занимаются леттерингом, говорят, что это «рисование букв». В отличие от искусства письма (каллиграфии), леттеринг больше похож на изобразительное искусство, главный объект которого — буквы.
Вот как увидел Александр Шиманов написание названий станций метро.
— Двигатель революции, — прямо остросюжетный триллер, — прокомментировал Антон Афанасьев.
— Это из букв которые я делал для фантастического фильма, — ответил Александр Шиманов.
—Движок очень неожиданный, Заречная прекрасна, — оценил Андрей Кучин.
Александр дал короткое интервью NN.RU.
— Я профессиональный графический дизайнер, работаю 18 лет, последние лет 7 все больше занимаюсь буквами. Отдыхая от проектов делаю рисунки для себя. Сюжеты беру те, которые на поверхности лежат, поэтому много работ по нижегородской тематике.
Идея этой работы простая — сделать дизайн элементов окружающей городской среды, не особо дружелюбной к горожанам — более дружелюбным, одушевленным, персонифицированным.
Александр Шиманов более известный как Stan, один из самых активных райтеров Нижнего Новгорода. В 1997-м году начал заниматься граффити в родных Чебоксарах. Позже переехал в Нижний Новгород, где с местными райтерами организовал команду 4Roots.
На наш вопрос, предлагал ли он свои эскизы городским властям или руководству метрополитена, дизайнер ответил отрицательно.
— Никому не предлагал и в возможности адекватного взаимодействия с властями не вижу. Ни одного подобного примера перед глазами нет. Делал работу просто «в стол», как и все по нижегородской тематике.
Вот еще несколько работ на Нижегородскую тему.
Ранее мы рассказывали, что Александр расписывал фойе кинотеатра сети «Империя грез».
nn.ru: последние новости
«Поясни за шмот». Тринадцатилетнюю школьницу жестоко избили в Нижнем Новгороде Новый парк на Стрелке: смотрим на проект «Горький смотрит хмуро». Крыша культурного центра протекла к юбилею писателя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение