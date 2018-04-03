«Туда, где вас ждут»: Utair представила новую эмоциональную рекламную кампанию

В начале ноября в 14 городах маршрутной сети Utair стартовала её первая рекламная кампания в рамках ребрендинга, который стал одним из этапов стратегии развития Utair до 2025 года.

В конце прошлого года авиакомпания представила обновленный дизайн самолетов, отметив, что изменения коснутся также сайта, мобильного приложения, формы пилотов и бортпроводников, а также всех собственных сервисов компании.

Ребрендинг для Utair был необходим. В авиакомпании признаются, маркетинг пришлось выстраивать с нуля.

Масштабный проект начался с большого исследования рынка: пассажиры авиакомпании были сегментированы по потребностям, были проанализированы барьеры и драйверы категории, изучено восприятие брендов конкурентов и их коммуникационные стратегии.

Агентство на проект было выбрано по итогам тендера — за брендинг и креатив в итоге отвечала команда Friends Moscow.

Алина Щербинина, вице-президент по маркетингу «Utair — Пассажирские авиалинии»

Мы проводили тендер среди крупнейших агентств, выбирали по соотношению цены и качества. Но скажу честно — давно мечтала поработать именно с Friends Moscow.

Крупные международные бренды, с которыми я работала раньше, обязывали сотрудничать с сетевыми агентствами. Однако никто так не понимает психологию потребителя, как локальное агентство, никто так не замотивирован работать, как небольшое агентство, которое также строит свой бренд. В этом случае нужно работать с полной самоотдачей, иначе ничего не получится.

Для меня было очень важно привлечь креативное агентство к работе с первого дня. Так и получилось: Friends Moscow подключились к команде в течение месяца после старта работ, участвовали во всех фокус-группах и стратегических сессиях. Результат работы превзошел все ожидания.

К сотрудничеству также было привлечено агентство OMD, которое отвечало за разработку и реализацию медийной стратегии. Продвижением кампании занималось PR-агентство КРОС и диджитал-агентство Engagency, а также СПН Маркетинг, издатель бортового журнала авиакомпании.

Цель проекта

В связи с тем, что кампания «Туда, где вас ждут» стала первой масштабной рекламной кампанией за всю историю Utair, основной её задачей было донести до людей новое позиционирование авиакомпании.

Ключевой показатель её эффективности — знание бренда и понимание миссии Utair: сближать людей большой страны с тем, что для них важно.

Основной упор кампании — эмоциональный, она доносит ценности Utair, а новые рекламные ролики стали своеобразным манифестом бренда.

Люди не садятся в самолет просто так — они летят встретить других людей: любимых, родных, партнеров по бизнесу.

Работа креативной команды

У каждого человека есть место, где его ждут. Для кого-то это отчий дом, покинутый ради столицы. Для второго — бабушкина деревня на берегу Волги, где отдыхали на летних каникулах. Utair поможет просто и без хлопот туда добраться «туда, где вас ждут».

«Люди не летают ради того, чтобы подняться в воздух — главное их ждёт на земле. В путешествии нет более эмоциональной минуты, чем минуты объятий после долгой разлуки», — поясняют разработчики.

Идея кампании реализована в трех мини-фильмах, главной героиней которых является сама встреча. Эти ролики не реклама, а скорее социальное высказывание, пробуждающее в людях верные чувства, заставляющие вспомнить о близких и том, что их следует навестить.

Серия видео посвящена пассажирам, которые каждый день преодолевают тысячи километров ради того, чтобы быть ближе к родным. Представители авиакомпании признаются, это очень важное сообщение не только для бренда, но и для отрасли, и для всей нашей необъятной страны, где, чтобы обнять другого человека, порой, приходится идти на маленький подвиг.

Михаил Григорович, креативный директор Friends Moscow

Мы создали новый бренд и систему айдентики. Но мы не стали просто показывать новый логотип — мы хотели говорить, как новый Utair, говорить о том, за что он стоит.

Поэтому в первой имиджевой рекламной кампании обновлённого бренда было отражено то, для чего Utair существует — долгожданные встречи с близкими. Мы постарались показать эти минуты как можно более правдоподобно, поэтому снимали как бы отрывок из кино — при просмотре зритель должен сопереживать героям и чувствовать ту же радость встречи, что и они. Радость встречи, которую можно испытать благодаря Utair.

Реализация кампании

Проект предполагал широкую творческую свободу для режиссера и всей команды. Агентство было готово к любым предложениям — переписать диалоги, характеры героев, изменить локации.

Точнее всех с задачей справилась Наталья Мещанинова — сценарист и режиссёр. Работать в паре Наталье пришлось с одним из самых виртуозных операторов-постановщиков России — Алишером Хамидходжаевым, обладателем «Золотой камеры» Каннского фестиваля и премии «Озелла» Венецианского кинофестиваля за лучшую операторскую работу.

Кастинг проводили в восемь этапов в Москве и Санкт-Петербурге — участвовали как непрофессиональные актеры, так и Народные артисты России и СССР.

Подготовка длилась 2 месяца, снимали 3 дня — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Карелии, в городке Лахденпохья. За производство отвечал продакшн Bakehouse, давно работающий с Friends Moscow.

Аля Луговая, генеральный продюсер Bakehouse

Задача для рекламного рынка стояла небанальная.

Во-первых, в тендер приглашались по большей части те режиссеры, чьи фильмы участвуют в программах главных европейских кинофестивалей — от Локарно и Берлина до Канн и Венеции.

Во-вторых, от нас не требовали заявлять бренд в каждом кадре, а скорее хотели получить душевные и близкие людям истории. Такой подход настроил всю группу на то, чтобы снимать не рекламу, а маленькое кино.

В результате у нас получился очень продуктивный микс рекламной и кино— команды, что дало нам стилистику кино при скорости производства, свойственной рекламе.

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Наталья Мещанинова, режиссёр

Я никогда не снимала рекламу, ни разу — всегда опасалась, слушая байки про монструозность заказчиков, крайнюю степень неадекватности агентства и длинные смены.

Длинные смены, конечно, были. Но мне повезло, что первые съёмки рекламы в моей жизни оказались сродни кинороману в экспедиции. Вежливость, адекватность, невмешательство, готовность прийти на помощь, спокойствие и терпение. Я ожидала тяжелый, адский и конфликтный процесс, а получился нелегкий, но дружественный и свободный.

И эта уха на костре в Карелии, и наши туманы, и наша пьяненькая маршрутка, и баранья самса, и катер посреди ночи.

Отмечается, что помимо режиссёрских версий роликов в эфир пойдут короткие монтажи — 30 и 15 секунд.

Кампания будет продолжаться в диджитал-каналах и в наружной рекламе, созданной совместно с галерейным фотографом-пейзажистом Александром Гронским — лауреатом Премии Кандинского и призёром World Press Photo.

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Состав творческой группы:

Utair (клиент)

Алина Щербинина — Вице-президент по маркетингу Максим Шмаков — Руководитель отдела коммуникаций департамента маркетинга

Friends Moscow (креатив)

Креативный директор — Михаил Григорович Старший копирайтер — Альберт Урчуков Аккаунт-директор — Ксения Ферапонтова Старший аккаунт-менеджер Дарья Мансурова, Евгения Егорова Руководитель производственного отдела — Максим Коростелев

Bakehouse

Аля Луговая — Генеральный продюсер

Съёмочная группа

Постпродакшн

Sync Lab Production (музыка)

Музыкальный продюсер Николай Новоковский

Актёры

Фотоматериалы

Александр Гронский