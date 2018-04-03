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В Саратове почтили память Николая Палькина
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В Саратове почтили память Николая Палькина 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Почетный гражданин региона отметил бы 3 апреля свое 91-летие.
Кроме того, что известный поэт Николай Егорович Палькин (1927-2013) являлся Почетным гражданином Саратовской области, он был записан в Почетные жители городов Саратова и Балашова, где провел юные годы. Палькин не по наслышке знал о войне, так как был фронтовиком.
Его творчество любимо самыми разными поколениями. За годы его творческой деятельности вышло в свет более 30 книг поэзии, прозы, публицистики. На его стихи написано более 100 песен в содружестве с известными советскими композиторами. Песни Палькина исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзона, Николай Басков, хор имени Пятницкого и многие другие.
В честь этого знаменательного события представители Культурного фонда Николая Палькина возложили цветы на могилу поэта-земляка.
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