В Саратове почтили память Николая Палькина

Почетный гражданин региона отметил бы 3 апреля свое 91-летие.

Кроме того, что известный поэт Николай Егорович Палькин (1927-2013) являлся Почетным гражданином Саратовской области, он был записан в Почетные жители городов Саратова и Балашова, где провел юные годы. Палькин не по наслышке знал о войне, так как был фронтовиком.

Его творчество любимо самыми разными поколениями. За годы его творческой деятельности вышло в свет более 30 книг поэзии, прозы, публицистики. На его стихи написано более 100 песен в содружестве с известными советскими композиторами. Песни Палькина исполняли Людмила Зыкина , Иосиф Кобзона, Николай Басков , хор имени Пятницкого и многие другие.

В честь этого знаменательного события представители Культурного фонда Николая Палькина возложили цветы на могилу поэта-земляка.