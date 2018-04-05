Топ-5 новинок мира комиксов от директора фестиваля «КомМиссия»

В Москве открылся XVII Международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия», организуемый Российской государственной библиотекой для молодежи. Директор фестиваля, исследователь комиксов Александр Кунин делится новинками издательств, которые можно приобрести на фестивале или выиграть, и даже познакомиться с их авторами.

"Рынок рисованных историй в России за 17 лет существования фестиваля «КомМиссия» существенно вырос, — отмечает Кунин. — Мы полагаем, что и благодаря нашему фестивалю. К тому же начиная с момента появления Центра рисованных историй и изображений в Библиотеке для молодежи в 2010 году, на рисованные истории стали обращать внимание комплектаторы публичных библиотек России".

По его словам, мир рисованных историй такой же разнообразный и глубокий, как и мир литературы, кино, танца или любого другого вида искусства. Здесь можно найти как бульварные водевильчики, так и оперу; как желтую прессу, так и мировую классику.

"Конечно, время само определит, что достойно остаться в истории, а что следует забыть. Но это не мешает нам составлять свои рекомендательные списки и советовать к прочтению то, что на наш взгляд достойно внимания взыскательного читателя. В рамках фестиваля «КомМиссия-2018» я хотел бы предложить свой топ-5 рисованных историй, появившихся на прилавках за последние несколько месяцев", — говорит директора фестиваля.

5. «Однастория» Это две истории. Первая — история Сильвано Ланди, писателя, который обнаруживает на пороге пятидесятилетия, что его жизнь развалилась на куски. Вторая — история его прадеда Мауро, солдата в окопах Первой мировой войны. Под одними и теми же небесами, великолепными и безжалостными, Джипи разворачивает историю о красоте и хрупкости, о человеческих слезах и надежде. История о падении в бездну и о том, как всякий раз, несмотря ни на что, из нее подниматься.

Джипи (Джан-Альфонсо Пачинотти) родился в Пизе в 1963 году. Его графические романы завоевали многочисленные премии, включая призы на фестивалях комиксов в Ангулеме, Лукке и Эрлангене. Вышедшая в 2013 году «Однастория» оказалась первым графическим романом, вошедшим в короткий список главной итальянской литературной премии «Стрега» — спровоцировав горячие споры о границах литературы.

4. «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Этот графический роман нарисован художником Тони Паркером по мотивам одноименной книги Филипа К. Дика. Как известно, по мотивам того же произведения Дика в свое время был снят культовый фильм «Бегущий по лезвию». Этот фильм и этот роман буквально перевернули представления о будущем. Оказалось, что оно может быть страшным, а гений прогресса не обязательно может служить благу человечества.

Для сценария оригинальной версии графического романа был взят за основу исходный текст книги Дика. Когда же готовилась русскоязычная версия книги в издательстве «Фанзон», за основу для перевода решили взять текст классика русской школы переводной фантастики Михаила Пчелинцева. И это стоило того!

3. «Метабароны» Это культовая, грандиозная история будущего от признанного гения Алехандро Ходоровски и не менее знаменитого художника Хуана Хименеса. Величественная научно-фантастическая сага о династии совершенных воинов сразу стала классикой жанра, завоевав звание лучшего европейского графического романа (Eagle Award). Мрачная и порой жестокая семейная драма касты метабаронов разворачивается на фоне масштабной, причудливой Вселенной, где сосуществуют различные цивилизации людей, андроидов и роботов, каждая со своей уникальной культурой. Этот темный, суровый, но притягательный мир, построенный на сочетании духа феодализма и антуража космооперы, навсегда затянет в себя любого, кто к нему прикоснется.

2. «Падающая девочка» (Zangavar) Графический роман «Падающая девочка» блистательного творческого тандема Франсуа Скойтен / Бенуа Петерс повествует о событиях, разворачивающихся одновременно во Франции конца XIX века и в параллельном мире Тайных Городов — заповедной зоне, скрытой от посторонних глаз. Под воздействием необъяснимого природного явления Мари фон Ратен приобрела странную особенность — она начала значительно отклоняться от привычного вертикального положения. Этот неожиданный удар судьбы стал отправной точкой для кардинальных перемен в жизни девочки, ее персональным испытанием на прочность, а заодно и проверкой на человеческие качества для окружающих…

Серия «Тайные Города» — своего рода визитная карточка дуэта Франсуа Скойтена и Бенуа Петерса, бесспорных классиков комикса. Начатые в 1980-х годы, «Города» являют собой симбиоз виртуозного архитектурного антуража (архитектура — доминирующая графическая основа всей серии, что неудивительно: Франсуа Скойтен происходит из семьи архитекторов) и нетривиальных сюжетов придуманных Бенуа Петерсом. Авторы затрагивают в своих историях непростые темы гуманизма и урбанизации, помещают своих героев в «золотые клетки» из бетона и тем самым помогают нам самим не терять душу среди безмолвных армированных стен.

1. «Атлас и Аксис» В лапы двух отважных псов Атласа и Аксиса попадает старинный свиток с указанием места, где хранится волшебная кость изобилия, способная навсегда обеспечить пропитанием весь собачий род. Одновременно на их родную деревню нападают свирепые пришельцы с Севера, убивая всех, кто был дорог нашим друзьям. Ведомые любопытством и жаждой мести четвероногие герои отправляются в полный приключений и опасностей путь, в конце которого им откроется великая тайна мироздания.

В серии 3 тома. На русском вышло уже два из них.