Ещё
Лидер «АукцЫона» дал уличный концерт в поддержку историка Дмитриева
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лидер «АукцЫона» дал уличный концерт в поддержку историка Дмитриева 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
Музыкант Леонид Федоров устроил уличный концерт в поддержку руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. Трансляция выступления доступна в Facebook «Новой газеты».
«Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров выступает в московском сквере в поддержку историка Юрия Дмитриева. Суд перенес дату приговора на 5 апреля», — говорится в публикации.
В конце выступления Федоров выразил надежду, что его акция принесет пользу. «Хочется, чтобы хоть как-то справедливость восторжествовала», — сказал он.
В июне 2017 года российский режиссер Андрей Звягинцев и рок-музыкант Борис Гребенщиков записали видеообращение на имя председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в поддержку Дмитриева.
Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня в Петрозаводске. Правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии, в деле фигурируют фотографии его приемной дочери.
Дмитриев занимается поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением книг памяти советских воинов.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате1
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение