Лидер «АукцЫона» дал уличный концерт в поддержку историка Дмитриева

«Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров выступает в московском сквере в поддержку историка Юрия Дмитриева. Суд перенес дату приговора на 5 апреля», — говорится в публикации.

В конце выступления Федоров выразил надежду, что его акция принесет пользу. «Хочется, чтобы хоть как-то справедливость восторжествовала», — сказал он.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016-го, суд по делу начался 1 июня в Петрозаводске. Правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии, в деле фигурируют фотографии его приемной дочери.

Дмитриев занимается поиском мест захоронения расстрелянных, восстановлением прав реабилитированных жертв репрессий, а также составлением книг памяти советских воинов.