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На «Ангеловом острове» в Митине прозвучали «Весенние звуки»
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На «Ангеловом острове» в Митине прозвучали «Весенние звуки» 

Управа района Митино 3 часа назад
Фото: Управа района Митино
Больше 100 участников из Москвы и Подмосковья собрал в Митине на «Ангеловом острове» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» IV открытый конкурс юных исполнителей на русских народных инструментах «Весенние звуки».
Ребята соревновались в умении владеть инструментами в пяти номинациях: «Домра», «Гусли», «Балалайка», «Баян-Аккордеон» и «Ансамбли». Самой яркой и представительной была номинация «Ансамбли», в которой были представлены коллективы от двух до восьми человек. Жюри по достоинству оценило и выступления сольных артистов. Итоговые протоколы будут опубликованы на странице конкурса. (ср)
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