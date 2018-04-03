На «Ангеловом острове» в Митине прозвучали «Весенние звуки»

Больше 100 участников из Москвы и Подмосковья собрал в Митине на «Ангеловом острове» Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» IV открытый конкурс юных исполнителей на русских народных инструментах «Весенние звуки».

Ребята соревновались в умении владеть инструментами в пяти номинациях: «Домра», «Гусли», «Балалайка», «Баян-Аккордеон» и «Ансамбли». Самой яркой и представительной была номинация «Ансамбли», в которой были представлены коллективы от двух до восьми человек. Жюри по достоинству оценило и выступления сольных артистов. Итоговые протоколы будут опубликованы на странице конкурса. (ср)