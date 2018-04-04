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На «Славянском базаре» вручат премии Союзного государства
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На «Славянском базаре» вручат премии Союзного государства 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы будут вручены 12 июля на XXVII Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом сообщила на пресс-конференции в Москве начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко, передает БЕЛТА.
"В ближайшие дни мы ждем подписания решения Высшего совета Союзного государства, и тогда будет известно, кто станет лауреатом премии", — сказала Маргарита Левченко.
Традиционно премия вручается председателем Высшего госсовета, Президентом Беларуси Александром Лукашенко во время церемонии открытия фестиваля. 13 июля на «Славянском базаре в Витебске» пройдет День Союзного государства.
В гала-концерте «Союзное государство приглашает…», который состоится на сцене Летнего амфитеатра, примет участие оркестр «Фонограф-Симфо-Джаз» под руководством Сергея Жилина с участием популярных исполнителей, финалистов телевизионных проектов и международных фестивалей. Представитель Постоянного комитета подчеркнула, что Союзное государство является традиционным партнером «Славянского базара в Витебске».
В нынешнем году на фестивальные мероприятия из бюджета Союзного государства выделено почти 25 млн российских рублей. А с 2003 года размер ассигнований из союзного бюджета на витебский фестиваль превысил 450 млн российских рублей.
XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля.
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