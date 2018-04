Дрожащее искусство: кондитер создает невероятные 3D-торты из желе

Кондитер Сью Хенг Бун (Siew Heng Boon) создает торты, которые не очень-то похожи на нечто съедобное. Ее прозрачные творения больше напоминают тяжелые стеклянные изделия с цветами внутри. Желейные 3D-торты (так их и называют) делают из желатина, а сложные узоры рисуют с помощью специальных инструментов, которыми впрыскивают цвет.

Торты Бун — отличный пример того, как еда превращается в искусство. Сью увлеклась изготовлением 3D-желе несколько лет назад, когда соседка ее матери принесла такой торт. Десерт настолько заинтриговал Бун, что она записалась на курсы кулинарии к знаменитому учителю по искусству 3D-желе в Малайзии (такие существуют, оказывается). После небольшой практики женщина стала выкладывать творения в Facebook и Instagram, и вскоре посыпались заказы. Кондитер открыла в Сиднее свое дело Jelly Alchemy (в переводе — «желейная алхимия»).

Итак, из чего же делают желейный торт? Сначала желе разных цветов нагревают, чтобы довести до жидкого состояния, затем вводят в прозрачную основу с помощью специальных инструментов. После декорирования сверху добавляют слой желе со вкусом.

A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Nov 23, 2017 at 10:14pm PST Весь процесс приготовления на видео.

A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Aug 25, 2017 at 2:23am PDT A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Aug 22, 2017 at 6:03pm PDT A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Jan 28, 2018 at 9:08pm PST A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Jan 11, 2018 at 2:24am PST A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Dec 20, 2017 at 1:56am PST A post shared by Siew Heng Boon (@siewheng83) on Nov 29, 2017 at 10:19pm PST