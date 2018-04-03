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National Geographic и МТС запустили инициативу «Неизвестная планета Земля»
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National Geographic и МТС запустили инициативу «Неизвестная планета Земля» 

The Challenger 2 часа назад
Фото: The Challenger
Акция National Geographic и МТС «Неизвестная планета Земля» приурочена к Дню Земли, который с 2010 года по инициативе ООН проводится 22 апреля. Авторы проекта призывают обратить внимание на отношение к планете и не забывать, что она является нашим единственным домом. Все желающие могут проголосовать на сайте zemlya.natgeotv.com/ru за инициативу, чтобы планета Земля была добавлена в адресные строки и формы. Поддержать акцию можно используя в соцсетях хештег #неизвестнаяпланетаземля или добавив «Планета Земля» в свои адреса и контактные данные. Фото: National Geographic Фото: National Geographic Фото: National Geographic Фото: National Geographic Фото: National Geographic Фото: National Geographic Фото: National Geographic Фото: National Geographic Об уникальности и красоте нашего родного дома рассказывает и новый документальный сериал National Geographic «Неизвестная планета Земля», снятый культовым режиссёром Дарреном Аронофски в 45 странах на шести континентах. Актёр Уилл Смит, выступающий здесь в роли ведущего, исследует вопросы, о которых многие из нас даже не задумываются: Почему Земля — это единственная планета, где есть жизнь? Каковы главные угрозы жизни на нашей планете? Одни ли мы во Вселенной и откуда мы взялись? Кроме этого, воспоминаниями о своих полётах и неповторимым взглядом на Землю сверху в сериале поделится группа из восьми астронавтов.
Даррен Аронофски
режиссёр — В «Неизвестной планете Земля» мы смешали астрономию, антропологию, биологию, химию и физику, чтобы показать, что наша планета — это невероятное количество систем, которые гармонично работают вместе. Новые серии проекта «Неизвестная планета Земля» выходят на канале National Geographic каждое воскресенье в 18:00 и 22:00. Статьи по теме National Geographic совместно с Nike выпустит документальный фильм о Breaking2 5 неизвестных мест России, куда надо поехать прямо сейчас Куда отправиться в путешествие, если наскучили обычные направления: 10 вариантов 11 самых опасных и живописных дорог в мире
Запись «National Geographic и МТС запустили инициативу „Неизвестная планета Земля“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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