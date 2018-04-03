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Власти Петербурга предложили создать сеть тематических парков за 20 млрд рублей
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Власти Петербурга предложили создать сеть тематических парков за 20 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сеть из семи тематических парков предложили создать инвесторам под контролем правительства Петербурга с общим объемом финансирования порядка 20 млрд рублей. Проект утвердили на совете по инвестициям города, передает корреспондент ТАСС.
"Главное в проекте создания парков — это системный подход к реализации. Важно, чтоб было участие города в части координации и контроля. Уже есть финансовые модели по каждому парку, подобраны соответствующие земельные участки", — сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк.
По ее словам, реализация проекта возможна по разным схемам, включая создание городской управляющей компании с присвоением статуса стратегического инвестпроекта, что дает возможность выделить земельный участок под строительство без проведения торгов. Глава комитета отметила, что стоимость парков отличается, поэтому предпочтительнее сделать единым проектом. По словам разработчиков, к проекту уже проявляют интерес инвесторы.
Концепцию проекта разработали при участии специалистов компании «Маккинзи и Компания СиАйЭс», его реализация предполагает два этапа. К 2022 году предлагается построить парк аттракционов одного дня вместимостью до 10 тыс. посетителей в день, развлекательно-образовательный парк с интерактивным научно-техническим оборудованием для детей 1-12 лет и интерактивный научно-технический парк для демонстрации достижений науки и техники.
На втором этапе до 2026 года должны появиться развлекательно-исторический парк с азиатской тематикой, концертным залом и ресторанами общей вместимостью до 5 тыс. посетителей, фестиваль-шоу парк, этно-ремесленный и экстремальный парк. С учетом погодных условий большинство парков будут крытыми.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал предложение интересным, а подход правильным. «В нашем городе эта сфера еще недостаточно развита. Если сможем создать такие парки помимо Павловска и Петергофа, то и сюда поедут туристы», — сказал он, предложив более детально проработать тематику парков.
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