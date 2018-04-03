Власти Петербурга предложили создать сеть тематических парков за 20 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. / ТАСС /. Сеть из семи тематических парков предложили создать инвесторам под контролем правительства Петербурга с общим объемом финансирования порядка 20 млрд рублей. Проект утвердили на совете по инвестициям города, передает корреспондент ТАСС.

"Главное в проекте создания парков — это системный подход к реализации. Важно, чтоб было участие города в части координации и контроля. Уже есть финансовые модели по каждому парку, подобраны соответствующие земельные участки", — сообщила председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк

По ее словам, реализация проекта возможна по разным схемам, включая создание городской управляющей компании с присвоением статуса стратегического инвестпроекта, что дает возможность выделить земельный участок под строительство без проведения торгов. Глава комитета отметила, что стоимость парков отличается, поэтому предпочтительнее сделать единым проектом. По словам разработчиков, к проекту уже проявляют интерес инвесторы.

Концепцию проекта разработали при участии специалистов компании «Маккинзи и Компания СиАйЭс», его реализация предполагает два этапа. К 2022 году предлагается построить парк аттракционов одного дня вместимостью до 10 тыс. посетителей в день, развлекательно-образовательный парк с интерактивным научно-техническим оборудованием для детей 1-12 лет и интерактивный научно-технический парк для демонстрации достижений науки и техники.

На втором этапе до 2026 года должны появиться развлекательно-исторический парк с азиатской тематикой, концертным залом и ресторанами общей вместимостью до 5 тыс. посетителей, фестиваль-шоу парк, этно-ремесленный и экстремальный парк. С учетом погодных условий большинство парков будут крытыми.