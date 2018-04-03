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Лекция об истории теософии пройдет в библиотеке имени Николая Добролюбова
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Лекция об истории теософии пройдет в библиотеке имени Николая Добролюбова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В библиотеке имени Николая Добролюбова 4 апреля пройдет лекция из цикла «Теософские беседы».
Мероприятие проведет автор программы, сотрудник культурного учреждения Елена Логаева.
— Эта встреча посвящена истории развития теософии в России. С гостями побеседуют о биографии Елены Блаватской, о ее литературном и философском наследии. Она была одной из основательниц теософского общества, много путешествовала, посетила Индию и Тибет. Помимо этого, мы обсудим место религии в жизни современного человека, интересующегося культурой, — проинформировала Елена Логаева.
Она добавила, что прошлую встречу посвятили семье Елены Блаватской.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: Смоленская площадь, 13/21.
Теософия — учение о божестве.
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