Лекция об истории теософии пройдет в библиотеке имени Николая Добролюбова 

В библиотеке имени Николая Добролюбова 4 апреля пройдет лекция из цикла «Теософские беседы».
Мероприятие проведет автор программы, сотрудник культурного учреждения Елена Логаева.
— Эта встреча посвящена истории развития теософии в России. С гостями побеседуют о биографии Елены Блаватской, о ее литературном и философском наследии. Она была одной из основательниц теософского общества, много путешествовала, посетила Индию и Тибет. Помимо этого, мы обсудим место религии в жизни современного человека, интересующегося культурой, — проинформировала Елена Логаева.
Она добавила, что прошлую встречу посвятили семье Елены Блаватской.
Гостей ждут в 19:00 по адресу: Смоленская площадь, 13/21.
Теософия — учение о божестве.