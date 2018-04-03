Детская площадка на Сторожевой улице снова стала комфортной для игр

Во дворе дома № 20 по Сторожевой улице привели в надлежащее состояние детскую площадку. Ранее с просьбой об этом местная жительница обратилась на портал «Наш город»: она сообщила о том, что качели сломаны, и на них отсутствует пластиковая обмотка.

Проблема была оперативно устранена, после чего москвичка получила официальный ответ с фотоподтверждением за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева

«Сообщаю, что выполнены работы по ремонту качели и восстановлению оплетки», — говорится в ответе.

Напомним, чтобы сообщить на портал «Наш город» о нарушениях в содержании детских площадок, нужно зарегистрироваться и выбрать соответствующий раздел. (вт)