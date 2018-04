Кен Хенсли даст дополнительный концерт в Москве

В преддверии дня рождения радиостанции ROCK FM легендарный рок-музыкант Кен Хенсли даст дополнительный концерт в Москве. Вместе со своей группой Live Fire артист исполнит лучшие сольные песни и бессмертную классику 70-х на сцене в Известия Hall 13 апреля.

Посетить шоу и отметить праздник вместе с радиостанцией смогут все желающие. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте.

Кен Хенсли наиболее известен как основатель группы Uriah Heep. На его счету несметное количество хитов, в числе которых Free Me, Sympathy, Easy Livin’, Stealin’, The Spell, Lady In Black, Look At Yourself и July Morning.