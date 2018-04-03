Творческая мастерская «Ловец снов» на ЗИЛе

Участники творческой мастерской будут чиать и рассматривать книгу Роберта Ингпена «Хранитель снов», а также плести украшение, которое поможет не бояться ночных кошмаров.

Юным любителям чтения: на занятиях ребята мастерят разнообразные поделки из цветной бумаги, картона, пластилина, с помощью цветных карандашей, красок и природных материалов по мотивам любимых литературных произведений. К каждой встрече будет подготовлена подборка книг, в которой читатели любого возраста смогут найти что-то интересное для себя.

Занятие пройдет в детской библиотеке. Вход свободный.