В Смоленской области в рамках акции «Дети России» полицейские встретились с воспитанниками подшефного детского дома

С 1 по 10 апреля на территории Смоленской области проводится первый этап федеральной межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018».

В рамках запланированных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области совместно с Сергеем Михеевым , лектором профилактики зависимостей и асоциального поведения, посетили подшефный Кардымовский детский дом-школу. Специалисты встретились с самыми незащищенными членами общества — детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Гости призвали учащихся вести здоровый образ жизни. Очень доступно, с примерами из жизни, они рассказали о воздействии наркотических средств на организм подростка, о последствиях употребления курительных смесей. Особое внимание было акцентировано на физическом и психологическом состоянии организма человека после начала употребления наркотиков.

Помимо этого, полицейские довели до подростков информация об уголовной и административной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ и их немедицинское потребление. Полицейские рассказали ребятам, к каким последствиям может привести желание заработать на распространении наркотических средств.

В завершение мероприятия собравшимся был показан фильм, наглядно демонстрирующий, как запрещенные вещества ломают судьбы и жизни людей.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области