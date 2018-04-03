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Домашний питбуль набросился на детей в Дели
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Домашний питбуль набросился на детей в Дели 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Три человека, в том числе маленький мальчик, пострадали в результате нападения питбультерьера в индийском Дели, сообщает Livehindustan.com. Камера наблюдение зафиксировала противостояние с агрессивным домашним псом.
Собака атаковала сидевших на ступеньках детей во второй половине дня 28 марта. Юные жители района Уттам-Нагар, судя по кадрам, были знакомы с дурным нравом животного, поскольку при его появлении моментально бросились внутрь помещения. Из-за толчеи на входе попасть туда удалось не всем. Пес вцепился в попытавшегося убежать вверх по улице мальчика, повалил его на землю и начал рвать.
Оказавшейся поблизости женщине — по одним данным, родственнице ребенка, по другим — хозяйке питбультерьера — одной совладать с собакой не удалось: как она ни старалась, оттащить его в сторону у нее не получалось. Заставить пса отпустить свою жертву удалось только с помощью палки и стула — под градом ударов домашний питомец разжал челюсти и бросился в контратаку, раззадоренный тем, что его обидчик пустился наутек.
В результате схватки легкие ранения, помимо ребенка, получили и двое его защитников. Судьба питбультерьера остается неизвестной.
В многомиллионном Дели нападения домашних собак на человека происходят с завидной регулярностью, но в большинстве случаев они заканчиваются легкими травмами для людей и смертью для животных, которых убивают соседи.
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