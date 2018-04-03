Новый аттракцион установят на детской площадке в деревне Шельбутово

Фото: архив

Детскую площадку оснастят спортивным оборудованием по инициативе жителей деревни Шельбутово в поселении Внуковское в 2018 году. Об этом 2 апреля рассказали в отделе благоустройства местной администрации.

— Эта локация по своей площади небольшого размера. Сейчас на площадке установлено оборудование, которое предусмотрено для детей в возрасте до десяти лет. С учетом того, что там проживают и ребята постарше, а летом подростки приезжают на отдых, от лица жителей к нам обратился староста с просьбой дооборудовать игровую зону. В связи с тем, что она небольшая, мы планируем установить аттракцион «Паук», — рассказала заместитель начальника отдела благоустройства администрации Инга Баканова.

Известно, что в данный момент проходит тендер на определение подрядной организации, которая займется ремонтом.