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Новый аттракцион установят на детской площадке в деревне Шельбутово
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Новый аттракцион установят на детской площадке в деревне Шельбутово 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Детскую площадку оснастят спортивным оборудованием по инициативе жителей деревни Шельбутово в поселении Внуковское в 2018 году. Об этом 2 апреля рассказали в отделе благоустройства местной администрации.
— Эта локация по своей площади небольшого размера. Сейчас на площадке установлено оборудование, которое предусмотрено для детей в возрасте до десяти лет. С учетом того, что там проживают и ребята постарше, а летом подростки приезжают на отдых, от лица жителей к нам обратился староста с просьбой дооборудовать игровую зону. В связи с тем, что она небольшая, мы планируем установить аттракцион «Паук», — рассказала заместитель начальника отдела благоустройства администрации Инга Баканова.
Известно, что в данный момент проходит тендер на определение подрядной организации, которая займется ремонтом.
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