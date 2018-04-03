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Ищите повод удивляться
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Ищите повод удивляться 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Вы когда последний раз искренне удивлялись достижениям науки, техники или искусства?
Я могу вспомнить крошечные видеокамеры, которые начали появляться лет 10 назад. А сегодня за несколько тысяч рублей такие можно купить в интернете. Еще запуск Большого адронного коллайдера, из-за которого, как уверяли скептики, всю Землю засосет в черную дыру.
Марс сегодня бороздят марсоходы, псы-роботы готовят бутерброды, по дорогам ездят автомобили без водителей… А это почему-то никому не интересно. Даже если во дворе приземлится космический корабль, это мало кого потрясет. Ну, может, сделают селфи…
Мне посчастливилось побывать во флорентийской Академии изящных искусств, где находится статуя Давида — одна из самых потрясающих работ не только эпохи Возрождения, но и всей истории: три года 26-летний Микеланджело долотом выдалбливал скульптуру из пятиметровой глыбы мрамора. Без вычислений. Без компьютеров. Интересно, а если бы нечто подобное появилось сегодня? Сколько репостов набрала бы эта работа? Сколько в сети появилось бы приколов с ее участием? А вдруг нечто такое уже где-то есть, а мы не замечаем под завалами интернет-мусора?..
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