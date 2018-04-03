Большинство госпитализированных кишечной инфекцией жителей села Арани в Дагестане выписаны

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. / ТАСС /. Почти 40 госпитализированных кишечной инфекцией жителей села Арани в Хунзахском районе Дагестана выписаны домой. Об этом ТАСС сообщил во вторник и. о. главного врача Хунзахской центральной районной больницы Зайнулабид Зайнулабидов.

"На сегодня у нас лежат двое детей и один взрослый, состояние их удовлетворительное, завтра отпустим домой. Остальные все выписаны. Всего было зарегистрировано 50 случаев (заболевания острыми кишечными инфекциями), из них в стационаре лежали 37", — сказал Зайнулабидов. По его словам, проблема в селе решена, источник инфекции ликвидирован.

С середины марта в Арани более 40 человек были госпитализированы с острой кишечной инфекцией. Часть из них были выписаны, в больнице оставались более 30 человек, большинство из них дети, самому маленькому из которых было полтора года.

Как сообщал ТАСС ранее, Управление Роспотребнадзора по Дагестану материалы по факту отравления острой кишечной инфекцией жителей села Арани направило в правоохранительные органы для решения вопроса возбуждения уголовного дела в отношении администрации муниципального района «Хунзахский район».

Расследование Роспотребнадзора

Кроме того, республиканский Роспотребнадзор по факту заболевания дизентерией жителей села Арани проводит эпидемиологическое расследование, из которого следует, что «вспышка носит водный характер вследствие загрязнения питьевого источника водоснабжения [родника] стоками от туалета сельской мечети».

По данным Роспотребнадзора, с 14 по 26 марта в инфекционное отделение Хунзахской районной больницы попал 41 больной, из которых 25 — дети до 17 лет.

Ранее ТАСС сообщал, что в Арани более 300 детей уже прошли вакцинацию от гепатита А. Кроме того, иммунопрофилактику в виде сиропов и таблеток прошли более 400 несовершеннолетних.

Прокурорская проверка

Кроме того, в связи с массовым отравлением в Арани республиканская прокуратура провела проверку. В надзорном ведомстве Дагестана сообщили, что в работе администрации Хунзахского района выявили «существенные нарушения закона».

По предварительным данным, причиной массового заболевания граждан послужило употребление воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Изложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответственными работниками администрации района своих обязанностей при обеспечении водоснабжения населенного пункта. В связи с этим прокуратура в адрес администрации района внесла представление с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, говорится в сообщении.

Заместитель главы Хунзахского района Шамиль Аммаев ранее рассказал ТАСС, что причиной вспышки инфекции предварительно могли стать стоки из туалета, расположенного рядом с источником воды. По его словам, в селении проводится вся необходимая санитарная обработка и принимаются меры, чтобы не допустить таких вспышек в дальнейшем.