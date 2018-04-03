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Среди юных добровольцев будет разыграно 150 путевок в «Артек»
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Среди юных добровольцев будет разыграно 150 путевок в «Артек» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Ассоциация волонтерских центров запускает конкурсный отбор на смену по добровольчеству в международный детский центр «Артек». Среди юных добровольцев будет разыграно 150 путевок. Профильная смена «Лига волонтерских отрядов» в МДЦ «Артек» не имеет аналогов в России и мире. В результате работы смены будут выявлены самые активные и небезразличные ребята, которые сформируют титульный волонтерский отряд страны.
Также в «Артеке» выберут послов лиги школьных волонтерских отрядов, которые станут лидерами добровольческого движения в своих регионах. В течение смены будут презентованы уникальные практики различных видов добровольчества: обучение навыкам заботы о животных, которые ребята получат во время интерактивных заданий с собаками, медицинские мастер-классы, экологические и исторические квесты.
Важным элементом смены станет образовательный курс по социальному проектированию. Те участники, у которых уже есть действующие проекты, получат по ним экспертную оценку и рекомендации по доработке и продвижению, а юные добровольцы, которые пока не запустили собственный проект, смогут сделать это вместе с профессионалами, которые помогут ребятам их создать, а также разработать дорожную карту по реализации задуманной инициативы", — отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев.
Конкурсный отбор пройдет в три этапа. Первым станет сбор заявок, который будет проходить с 1 по 15 апреля. Далее, с 16 по 30 апреля, конкурсная комиссия отберет лучшие проекты и определит победителей. Затем состоится старт самой смены, которая будет проходить с 28 мая по 17 июня в МДЦ «Артек».
Принять участие в конкурсе может любой ребенок в возрасте от 9 до 17 лет. Для этого родителю (законному представителю) необходимо зарегистрироваться на сайте www.артек.дети и заполнить специальную форму.
Путевки предоставляются детям, добившимся успехов в добровольчестве, — лидерам школьных волонтерских отрядов и детско-юношеских организаций, финалистам и победителям детских федеральных конкурсов по добровольчеству и гражданской активности. Успехи ребенка выражаются в его индивидуальных достижениях, имеющих соответствующее подтверждение в виде дипломов, сертификатов, рекомендательных писем.
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