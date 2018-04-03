Лоза назвал новое «Простоквашино» вторсырьем

Советский и российский музыкант Юрий Лоза не стал смотреть новые серии мультфильма «Простоквашино», но уже решительно осудил и раскритиковал его создателей за то, что они используют старые идеи и не пытаются создать что-то новое.

«Хотите делать современное кино — придумайте сюжет сами. Зачем брать то, что уже было сделано?! Лучше же не сделаете», — отметил Лоза.

Он также подчеркнул, что еще не видел ни одного достойного ремейка, и убежден, что новое «Простоквашино» — не исключение.

«Мы покупаем вторсырье, в частности интеллектуальное: берем то, что кто-то придумал за нас, и в новой упаковке подаем якобы новое. Но оно не перестает от этого быть опошленным, искаженным и переиначенным», — цитирует «ФАН» Лозу.

Напомним, первая серия нового мультсериала была опубликована 3 апреля и набрала уже более миллиона просмотров.

Ранее «СП» сообщала, что Эдуард Успенский написал письмо президенту Владимиру Путину и пожаловался на то, что киностудия собирается снимать новые серии «Простоквашино» без разрешения автора.

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