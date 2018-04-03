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Создатели мультфильмов «Каникулы Бонифация» и «Мама для мамонтенка» проведут мастер-классы в Музее Победы
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Создатели мультфильмов «Каникулы Бонифация» и «Мама для мамонтенка» проведут мастер-классы в Музее Победы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Анимационные работы участников всероссийского конкурса «Объектив Победы» покажут в рамках Всемирного дня мультфильмов в Музее Победы на Поклонной горе, также в нем запланировано проведение мастер-классов художников-мультипликаторов Леонида Носырева и Вячеслава Назарука. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
«6 апреля Музей Победы приглашает всех любителей мультипликации на увлекательную программу, посвященную Всемирному дню мультфильмов. В Малом киноконцертном зале будут демонстрироваться работы юных аниматоров — участников Всероссийского конкурса «Объектив Победы», который стартовал в музее в 2018 г., а также лучшие отечественные мультипликационные работы. В этот день также состоится творческая встреча московских школьников и студентов с известными мультипликаторами. Гостям музея расскажут об истории отечественной мультипликации, которая берет начало с 1912 г., а также о различных техниках создания мультфильмов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мастер-классы проведут художник-мультипликатор, один из создателей мультфильмов «Каникулы Бонифация», «Бременские музыканты», «Антошка», «Два веселых гуся» Л. Носырев, а также лауреат Государственной премии СССР за создание серии мультипликационных фильмов о коте Леопольде В. Назарук, также работавший над созданием мультфильмов «Крошка Енот», «Кот в сапогах», «Дом для леопарда», «Мама для мамонтенка» и других. Также мастер-классы проведут сотрудники детского центра «СоюзМультКлуб» при киностудии «Союзмультфильм».
Всемирный день мультфильмов учрежден Международной ассоциацией мультфильмов (анимационного кино) 6 апреля 2002 г. В этот день аниматоры во многих странах проводят творческие встречи, обмениваются программами фильмов и устраивают публичные просмотры. Сеансы мультфильмов одновременно проходят во многих странах. В России этот праздник отмечается с 2007 г.
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