Ресторанный спорт как новый вид соревнований

Во вторник, 3 апреля, в Московской торгово-промышленной палате обсудили качество услуг в сфере ресторанного бизнеса и анонсировали проведение первого в стране Чемпионата мира по ресторанному спорту.

Предприниматели, занятые в ресторанном бизнесе, сегодня могут пройти процедуру сертификации. Она является добровольной.

— Наличие сертификата говорит о том, что услуги ресторана соответствуют всем требованиям безопасности, — рассказала «ВМ» председатель Комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Московской торгово-промышленной палаты Ольга Штемберг.

Однако рестораторы достаточно редко проходят процедуру сертификации, ссылаясь на сложность и дороговизну. Хотя это вовсе не так. Да и достоинств у такого документа немало.

— Прохождение сертификации снимает огромное количество коммерческих рисков, — поясняет Ольга Штемберг. –Рестораторы должны понимать, что наличие сертификата только поможет им в развитии бизнеса. Его наличие важно для поднятия престижа заведения, выхода на международный рынок, вхождения в систему добросовестной конкуренции.

По словам эксперта, кроме ответственности самих рестораторов, необходимо в целом совершенствовать систему оценки качества продукции и услуг. Определить четкие критерии работы, заложить необходимую базу, по мнению Ольги Штемберг, как раз поможет проведение Чемпионата мира по ресторанному спорту. Финал пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Он состоится в нашей стране впервые. — Ресторанный спорт имеет прямое отношение к культуре еды. Хотя никто ранее не мог создать из этого спорт, — сказал заместитель председателя Комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Московской торгово-промышленной палаты Станислав Королев . — Из культуры ресторации, поварского искусства создать профессиональный спорт — была сложная задача, с которой удалось справиться. Над этими работали специалисты многих стран мира.

Участие в Чемпионате будет бесплатным, подтвердили команды из различных стран, включая Грузию, Дагестан, Пакистан, Китай. Вместе с тем, заявок от московских рестораторов на чемпионат не поступало. Организаторы объясняют это тем, что столица проводит свои конкурсы и чемпионаты

— В состав каждой команды войдет три человека: повар, официант и сомелье, — рассказал президент Всемирной Федерации ресторанного спорта, которая является организатором Чемпионата, Александр Рабинович . — Готовить они будут из продуктов российского производства. Таким образом, в полной мере заработает термин импортозамещение.

Оценивать работу команд будет жюри с учетом таких составляющих как: вкус, качество, эстетика и зрелищность. Командам-финалистам предстоит импровизировать, удивлять искусством сервировки, кулинарными шедеврами и умением грамотно подбирать к блюдам напитки.