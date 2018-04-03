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Ресторанный спорт как новый вид соревнований
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Ресторанный спорт как новый вид соревнований 

Вечерняя Москва 55 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 3 апреля, в Московской торгово-промышленной палате обсудили качество услуг в сфере ресторанного бизнеса и анонсировали проведение первого в стране Чемпионата мира по ресторанному спорту.
Предприниматели, занятые в ресторанном бизнесе, сегодня могут пройти процедуру сертификации. Она является добровольной.
— Наличие сертификата говорит о том, что услуги ресторана соответствуют всем требованиям безопасности, — рассказала «ВМ» председатель Комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Московской торгово-промышленной палаты Ольга Штемберг.
Однако рестораторы достаточно редко проходят процедуру сертификации, ссылаясь на сложность и дороговизну. Хотя это вовсе не так. Да и достоинств у такого документа немало.
— Прохождение сертификации снимает огромное количество коммерческих рисков, — поясняет Ольга Штемберг. –Рестораторы должны понимать, что наличие сертификата только поможет им в развитии бизнеса. Его наличие важно для поднятия престижа заведения, выхода на международный рынок, вхождения в систему добросовестной конкуренции.
По словам эксперта, кроме ответственности самих рестораторов, необходимо в целом совершенствовать систему оценки качества продукции и услуг. Определить четкие критерии работы, заложить необходимую базу, по мнению Ольги Штемберг, как раз поможет проведение Чемпионата мира по ресторанному спорту. Финал пройдет в начале июня в Санкт-Петербурге. Он состоится в нашей стране впервые. — Ресторанный спорт имеет прямое отношение к культуре еды. Хотя никто ранее не мог создать из этого спорт, — сказал заместитель председателя Комитета по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития Московской торгово-промышленной палаты Станислав Королев. — Из культуры ресторации, поварского искусства создать профессиональный спорт — была сложная задача, с которой удалось справиться. Над этими работали специалисты многих стран мира.
Участие в Чемпионате будет бесплатным, подтвердили команды из различных стран, включая Грузию, Дагестан, Пакистан, Китай. Вместе с тем, заявок от московских рестораторов на чемпионат не поступало. Организаторы объясняют это тем, что столица проводит свои конкурсы и чемпионаты
— В состав каждой команды войдет три человека: повар, официант и сомелье, — рассказал президент Всемирной Федерации ресторанного спорта, которая является организатором Чемпионата, Александр Рабинович. — Готовить они будут из продуктов российского производства. Таким образом, в полной мере заработает термин импортозамещение.
Оценивать работу команд будет жюри с учетом таких составляющих как: вкус, качество, эстетика и зрелищность. Командам-финалистам предстоит импровизировать, удивлять искусством сервировки, кулинарными шедеврами и умением грамотно подбирать к блюдам напитки.
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