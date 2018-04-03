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«Русская космология»: расшифровываем мезенский орнамент
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«Русская космология»: расшифровываем мезенский орнамент
Кириллица
41 минуту назад
Фото:
Кириллица
Комментарии
Мы все восхищаемся мезенской росписью, однако, что символизируют грациозные кони, царственные олени и другие персонажи мезенских сюжетов остается для нас загадкой. Пришло время снять покрывало Изиды.
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