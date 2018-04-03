«Русская космология»: расшифровываем мезенский орнамент

Мы все восхищаемся мезенской росписью, однако, что символизируют грациозные кони, царственные олени и другие персонажи мезенских сюжетов остается для нас загадкой. Пришло время снять покрывало Изиды.