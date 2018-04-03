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С подачи Татарстана регионам могут вернуть право запрещать продажу алкоголя
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С подачи Татарстана регионам могут вернуть право запрещать продажу алкоголя 

Казанский репортер 20 минут назад
Фото: Казанский репортер
Группы депутатов Госдумы во главе с татарстанским представителем Александром Сидякиным внесла законопроект о возвращении регионам России полномочий по введению ограничений продажи алкоголя в кафе, барах и ресторанах. Ограничения могут ввести для заведений, которые расположены в многоквартирных домах. Сидякин полагает, что проект закона поможет обеспечить порядок во дворах. Депутат настаивает, что посетители так называемых «рюмочных» справляют нужду во дворах, в том числе, на детских площадках, а также затевают драки. Норма предполагает, что разрешения на продажу спиртного должны получать заведения только при наличии зала обслуживания от 20 квадратных метров. В этом случае, кафе может располагаться и в доме. Конечно, если дополнительный запрет не введет каждый конкретный регион, пишет «Коммерсант» со ссылкой на авторов законопроекта. Добавим, ранее Госсовет РТ выступал с подобной инициативой. Александр Сидякин, комментируя норму, отмечает: «Вы же сами понимаете, как бывает. Человек вышел из рюмочной, сел на скамеечку, тут же пописал, тут же матом поругался, тут же драку устроил». Депутат полагает, что у нормы есть шанс пройти чтения в Госдуме. Формулировки законопроекта он обсуждал с экспертами в Росалкогольрегулировании и минфине России.
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