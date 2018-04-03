Во Владивостоке пройдёт курс лекций о гендерных исследованиях

Мероприятие состоится 4 апреля.

Завтра, 4 апреля, в 19:00 в молодежной библиотеке «Бук» стартует курс лекций о гендере и анализе гендерных стереотипов в европейской культуре. Автором лекций выступает кандидат исторических наук, доцент департамента истории и археологии ДВФУ Анна Савчук. Мероприятия организует Владивостокская школа современного искусства, вход свободный для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

4 апреля (среда), 19:00 — 20:30.

Тема лекции: «Репрезентация отношений между полами в мировой культуре с древнейших времен до настоящего времени».

Мужское и женское как философская категория. Гендерные стереотипы и их формирование. Образы мужчин и женщин в мировой культуре: от палеолитических венер и нарисованных охотников до современного абстракционизма. Женщина-творец: миф или реальность? Выдающиеся художницы, скульпторы и графики-женщины. Принижение женщин в мировой культуре: миф о красоте. Мужчина-воин, добытчик и плагиатор. Современное искусство и гендерный аспект. Феминистские выставки и перформансы.

11 апреля (среда), 19:00 — 20:30.

Тема лекции: «Нарциссы, абьюзеры и классическая литература».

Нарциссы и абьюзеры — кто это? Как распознать их и обезвредить? Виды и признаки абьюза. Виктимность жертвы: миф или реальность? Карма, жертвенность и криминология: как оправдать убийцу. Дело Тани Страховой. Сказки народов мира и закрепление гендерных стереотипов. Почему Красавица и Чудовище, Золушка и Красная Шапочка не должны использоваться для социализации девочек. «Малефисента» как попытка переписать традиционный сценарий. Нарциссические образы в русской классике: М. Ю. Лермонтов, Н. А. Островский, Л. Н. Толстой. Нарциссы в зарубежной классике: А. Дюма-отец, «Страдания юного Вертера», «Опасные связи». Перечитываем «Трех мушкетёров» с позиции гендерных исследований. Маркиз де Сад и поэтика садизма. «Сумерки» и «50 оттенков серого» как механизм нормализации и романтизации абьюза и нарциссизма.

18 апреля (среда), 19:00 — 20:30.

Тема лекции: «Гендерные стереотипы и тест Бедхель».