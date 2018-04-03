Во Владивостоке пройдёт курс лекций о гендерных исследованиях 

Мероприятие состоится 4 апреля.
Завтра, 4 апреля, в 19:00 в молодежной библиотеке «Бук» стартует курс лекций о гендере и анализе гендерных стереотипов в европейской культуре. Автором лекций выступает кандидат исторических наук, доцент департамента истории и археологии ДВФУ Анна Савчук. Мероприятия организует Владивостокская школа современного искусства, вход свободный для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
4 апреля (среда), 19:00 — 20:30.
Тема лекции: «Репрезентация отношений между полами в мировой культуре с древнейших времен до настоящего времени».
Мужское и женское как философская категория. Гендерные стереотипы и их формирование. Образы мужчин и женщин в мировой культуре: от палеолитических венер и нарисованных охотников до современного абстракционизма. Женщина-творец: миф или реальность? Выдающиеся художницы, скульпторы и графики-женщины. Принижение женщин в мировой культуре: миф о красоте. Мужчина-воин, добытчик и плагиатор. Современное искусство и гендерный аспект. Феминистские выставки и перформансы.
11 апреля (среда), 19:00 — 20:30.
Тема лекции: «Нарциссы, абьюзеры и классическая литература».
Нарциссы и абьюзеры — кто это? Как распознать их и обезвредить? Виды и признаки абьюза. Виктимность жертвы: миф или реальность? Карма, жертвенность и криминология: как оправдать убийцу. Дело Тани Страховой. Сказки народов мира и закрепление гендерных стереотипов. Почему Красавица и Чудовище, Золушка и Красная Шапочка не должны использоваться для социализации девочек. «Малефисента» как попытка переписать традиционный сценарий. Нарциссические образы в русской классике: М. Ю. Лермонтов, Н. А. Островский, Л. Н. Толстой. Нарциссы в зарубежной классике: А. Дюма-отец, «Страдания юного Вертера», «Опасные связи». Перечитываем «Трех мушкетёров» с позиции гендерных исследований. Маркиз де Сад и поэтика садизма. «Сумерки» и «50 оттенков серого» как механизм нормализации и романтизации абьюза и нарциссизма.
18 апреля (среда), 19:00 — 20:30.
Тема лекции: «Гендерные стереотипы и тест Бедхель».
Женские образы в немом кино. «Унесенные ветром»: Скарлетт О’Хара как «новая женщина». Мэрилин Монро, Марина Влади и Любовь Орлова как образы своего времени. Принцесса Лея как переломный образ. Советский кинематограф 1930-х гг. : равенство, которого не было. «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Ирония судьбы» как классика репрезентации абьюза и нарциссизма. 1990-е годы как переломный момент в мировом кинематографе. «Чужой». Хаяо Мидзаяки. Культура Аниме. Тест Бедхель. «Принцип Смурфетты». «Убить Билла» и американские подростковые комедии как две стороны одной медали. Новые женские образы: Супергерл и Чудо-женщина. Ледибаг. «Злодеи — это герои, чьи истории не были рассказаны». Женские образы в популярных сериалах: «Доктор Кто», «Кости», «Секретные материалы», «Щ. И. Т», «Игра престолов». «Охотницы за привидениями» и «11 подруг Оушена». Скандалы в Голливуде вокруг харрасмента. Провозглашение новых принципов работы в кино. Российский кинематограф и гендерные стереотипы.