Почему на Руси было принято пугать рожениц

Рождение ребёнка на Руси всегда обставлялось множеством примет и суеверий. Некоторые из них, на наш взгляд, кажутся весьма странными и даже дикими. Например, во время родов женщин положено было пугать.

Магическая стимуляция родов

Появление на свет нового человека имело для наших предков сакральное значение. Считалось, что до рождения ребенок ещё принадлежит потусторонней реальности, и его необходимо привести в этот мир. И являлось это не такой уж простой задачей.

Как известно, родильный процесс далеко не всегда бывает лёгким. Чтобы стимулировать роды, повивальные бабки, которые и были главными помощницами при роженице, старались принимать различные меры, дабы поспособствовать женщине поскорее родить.

Зеленин в своём труде «Восточнославянская этнография» свидетельствует: «В случае тяжелых родов прибегают к магическим средствам: все присутствующие, не исключая самой роженицы, снимают пояса, расстегивают воротники, развязывают все узлы, расплетают косы, открывают печные заслонки, так же как и все замки, двери и сундуки; в особенно тяжелых случаях просят священника раскрыть в церкви царские врата.

Роженицу заставляют ходить; прежде всего её трижды обводят вокруг стола в избе, затем велят перешагнуть через метлу, коромысло, дугу, через мужа роженицы, лежащего вниз лицом на пороге, и через его штаны. В самых тяжелых случаях её подвешивают за ноги. Роженице суют также в рот кончик косы, дают есть вшей и прибегают к различным другим способам, чтобы вызвать рвоту и испуг; ее заставляют также напрячь мускулы, дуя в пустую бутылку, велят повиснуть на руках, ухватившись за привязанную к балке веревку, и т. п.»

Как пугали

В случае, если женщина, несмотря на все усилия, никак не могла родить, её, как уже говорилось выше, старались напугать. Некоторые действия ещё были достаточно безобидны: рядом с рожающей женщиной шумели, кричали, гремели посудой… А порой окатывали её ледяной водой или приглашали первого встречного мужика с улицы, чтобы он стучал в дверь и выкрикивал ругательства. Иногда, чтобы «помочь» роженице, под окном палили из ружья, другие женщины специально врывались в избу или баню, где происходили роды, с криками: «Пожар! Горим!» и при этом колотили скалками в корыта.

«Иногда женщину пугали, если нужно было вызвать или ускорить роды, — сообщает Н. Ю. Карпухина в работе «Роды в народной традиции». — На женщину кричали, пугали ее стрельбой или внезапно обрызгивали водой».

Считалось, что вместе с матерью пугается и младенец, а будучи напуганным, он скорее выйдет из материнской утробы.

Вредное суеверие

Любопытно, что до родов женщине, напротив, предписывалось избегать испуга, так как ребенок мог родиться больным или безобразным, или мог случиться выкидыш. Почему же во время родов все было иначе?

Как мы знаем, в определенных ситуациях испуг и впрямь может помочь. Например, при недугах неврологического характера. Скажем, известны случаи, когда, испытав сильный страх, человек переставал заикаться или у него проходил паралич. Но годится ли такой «метод» для родов?

Представьте себе, что ощущала женщина, которой и так приходилось несладко и которая и так была вся напряжена, когда с ней пытались проводить подобные манипуляции? Допустим, от страха роды у некоторых и впрямь ускорялись, но никто не мог гарантировать, что это не будет иметь отрицательных последствий для матери и ребенка в виде неврозов или родовых травм.

Поэтому традиция «пугать» рожениц — не более чем суеверие, ни на чём не основанное и даже опасное. К счастью, в наши дни оно не практикуется, тем более что роды происходят все-таки по большей части в медицинских учреждениях, и принимают их профессиональные медики, а не безграмотные деревенские повитухи.