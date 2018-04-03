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Детство должно быть добрым
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Детство должно быть добрым 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Необходимость создания аналитического совета, который контролировал бы поступающую на рынок детскую продукцию — как материальную, так и нематериальную, — назрела уже давно. Об этом говорят и родительские организации, и эксперты, и психологи.
Мы постоянно становимся свидетелями вопиющих событий в школах, связанных с проявлением бесконтрольной агрессии учащихся. И нередко в роли агрессора выступают дети, являющиеся большими поклонниками компьютерных игр. Однако вместо того, чтобы каким-то образом ограничить их распространение, оздоровить климат вокруг подростков, мы имеем дело с инициативами создать из этого полноценный вид спорта! И делается это исключительно в угоду коммерсантам.
Поскольку контролировать рынок достаточно сложно, необходимо создание государственных механизмов, ограничивающих аппетиты предпринимателей. Иначе в погоне за прибылью мы поставим под угрозу судьбы наших детей. Кроме того, крайне важна активная вовлеченность в эту инициативу простых граждан. Мы говорим о гласности, о демократических подходах к социальным процессам. В решении этой проблемы подключение широкой общественности не менее значимо.
Естественно, главными участниками такого совета будут зарекомендовавшие себя эксперты в области детского развития, психологии и педагогики. И поскольку у нас нет закона о цензуре, эти люди будут вырабатывать некие решения рекомендательного характера. Думаю, что авторитет такого органа будет постепенно возрастать, а через какое-то время мы увидим и практические результаты.
Да, сейчас есть некая экспертная группа, которая исследует игрушки с психолого-педагогической точки зрения. Но всякий раз, когда она делает отрицательное заключение в адрес какого-то бренда, ей приходит иск о защите деловой репутации. Получается, что рынок побеждает детство. А должно быть наоборот.
Особенно отмечу, что одной из основных функций аналитического совета должны стать пропаганда и просвещение. Уже не каждый взрослый понимает, что хорошо для ребенка, а что — плохо. В ситуации, когда нет законодательного запрета, наша задача — разъяснять эти аспекты родителям. И властям, и обществу следует осознать необходимость и значимость подобного контроля. Чтобы потом ни у кого не возникало вопросов, откуда у школьника «коктейль Молотова» и почему он порезал одноклассников ножом.
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