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Юлию Самойлову унизили в Европе
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Юлию Самойлову унизили в Европе 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Девушка поделилась в Instagram, с каким унижением ей пришлось столкнуться в толерантной Европе. Прикованную к инвалидному креслу Юлию не пустили на выставку.
Сотрудники музея мадам Тюссо в Дюссельдорфе отказали участнице «Евровидения-2018» Юлии Самойловой в возможности посмотреть экспозицию. Они объяснили это тем, что что не могут гарантировать прикованной к инвалидному креслу россиянке безопасность в случае пожара.
"Они сказали, что я просто не успею ее вынести", — рассказал муж певицы Алексей в официальном микроблоге звезды. «Не ожидала, что в Европе будут проблемы и меня не будут пускать! Но мы засняли все на камеру и выложили во влог на Ютуб», — написала расстоенная Самойлова.
Исполнительница прибыла в Германию, чтобы принять участие в промотуре к международному песенному конкурсу «Евровидение-2018». Напомним, что 63-й конкурс песни «Евровидение» пройдет в Лисабоне с 8 по 12 мая. Для его проведения выбрана «Алтис-арена», где в разные годы проходила Всемирная выставка, церемония MTV EMA и множество концертов.
В «Евровидении-2018» примут участие 42 страны. Россию представит Юлия Самойлова. Она должна была выступать в прошлом году в Киеве с песней Flame is Burning. Однако вскоре после объявления Юлии участником от России Служба безопасности Украины отказала ей во въезде.
В этом году Самойлова выступит с песней I Won't Break, что переводится с английского как «Я не сломаюсь». «Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем», — рассказывала о своем номере Юлия. Согласно жеребьевке, Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.
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