«Перепекание» младенца и другие шокирующие обряды русской деревни

Жизнь наших предков была полна обрядов и всевозможных суеверий, многие из которых имели в себе рациональное зерно. Например, тот же обычай беречь и не рассыпать дорогую и крайне необходимую в каждом хозяйстве соль, который в итоге выродился в известную народную примету. Но были на Руси и довольно странные обряды, которые не стоит повторять в цивилизованном обществе.

«Перепекание» ребенка

Существовал у славян обряд так называемого «перепекания» недоношенного младенца. Если малыш рождался раньше времени или производил впечатление больного, его целиком обмазывали свежесготовленным ржаным тестом, клали на хлебную лопату и засовывали в еще теплую печь. Чтобы новорожденный не задохнулся, ноздри и ротик оставляли открытыми.

На печку русские женщины таким образом возлагали функцию своеобразного инкубатора. Считалось, что в ней дитя доберет те силы, которые не успел получить в материнской утробе. Помогал ли этот способ слабому младенцу «созреть», история умалчивает.

Пугание рожениц

Процесс родов на Руси и сам по себе был довольно сложным и опасным, но большинство народных обрядов делало его просто невыносимым. Вместо того, чтобы успокоить женщину и облегчить ее родовые муки, повивальные бабки всеми силами старались напугать несчастную. Рядом с ней гремели посудой, кричали, улюлюкали.

Считалось, что от испуга матери ребенок скорее пойдет из ее лона. Чтобы еще больше активизировать этот процесс, у роженицы иногда даже старались вызвать рвоту, засунув глубоко в рот пальцы или ее собственную косу. Русским женщинам поистине нужно было богатырское здоровье, чтобы пережить такое издевательство.

Погребальные обряды

У некоторых народов Руси (кривичей, радимичей, вятичей) существовал необычных погребальный обряд. Представители этих племен не хоронили своих покойников в земле, а сжигали. Пепел пересыпали в урну и ставили на специальное возвышение — столп, или домовину — недалеко от дороги. Так любой проходящий мимо мог видеть урну с прахом.

Славяне считали, что воину не пристало бояться смерти. Такой способ «погребения» приучал к мысли о бренности земного существования. Во время погребального обряда наши предки устраивали тризну. Она была чем-то сродни поминкам, но сопровождалась воинскими состязаниями, плясками и песнями. Такие народные гулянья должны были показать, как велико уважение людей к умершему.

«Гаски»

Обряд гасок берет свое начало из языческого прошлого Руси. В деревнях молодежь поздно вечером устраивала в большой избе посиделки с пением песен и разными играми. При этом комнату, в которой сидели гости, освещали при помощи лучины. Это был довольно ненадежный светильник, который то и дело гас. В комнате сразу же становилось абсолютно темно.

Но участники таких забав не терялись, а тут же придавались любовным утехам с тем, кого могли в такой темноте нащупать. За один такой вечер лучина могла погаснуть раз 5 или даже больше, и каждый раз изба наполнялась звуками определенного рода. После таких развлечений нередко рождались и дети. От кого они были, женщины установить не могли.

«Отмыкание земли»

Каждую весну производился обряд «отмыкания земли». Славяне считали, что на зиму плодородную почву замыкает ключами Егорий осенний. Чтобы озимые дали хороший урожай, поля надо было «отомкнуть». Для этого выбирали одного мужчину, украшали его голову молодой зеленью и пирогом. Вместе с ним крестьяне 3 раза обходили поля, прося Егория даровать хороший урожай.

Также нужно было искупаться в егорьевой росе. Для совершения этого обряда женщины раздевались догола и катались в таком виде по земле. При этом нужно было произносить особый заговор: «Как мы катаемся по этому полю, так пусть на нем и хлеб растет в трубу». Славяне считали, что такие действия приведут к густому и обильному росту пшеницы и ржи.