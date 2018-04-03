Столичные пенсионеры начинают новую жизнь

3 апреля в Московской художественной школе № 7 прошло необычное занятие: здесь открылась группа «Рисунок и живопись» для участников программы «Московское долголетие».

На первый урок 15 пенсионеров пришли в приподнятом настроении. Шутили, что давно не сидели за партой и не брали в руки карандаши, не слушали объяснений учителя.

— Теперь наша жизнь только начинается, — улыбаются пожилые люди, — раньше старались для других, теперь можно и себе время посвятить. Своему здоровью, желаниям и увлечениям.

После вводной лекции преподавателя активные москвичи старшего возраста с удовольствием встали за мольберты, взяли кисти и краски и под чутким руководством учителя начали писать натюрморт.

Сначала они работали робко, но уже через полчаса выглядели как настоящие художники, смело наносящие широкие мазки на холст. Вскоре у живописцев получились картины.

— В детстве я очень любила рисовать, — признается 70-летняя жительница района Восточное Измайлово Валентина Усачева. — А когда узнала, что можно бесплатно посещать уроки, то сразу по интернету записалась в группу. Вскоре меня пригласили, и теперь я в восторге! Свою первую работу я повешу дома на стену, а пока сфотографировала рисунок и разослала по телефону всем подругам. Теперь с нетерпением жду нового занятия, предвкушая удовольствие, — радуется начинающая художница.

— На территории нашего района, — говорит исполняющая обязанности заместителя директора территориального центра социального обслуживания «Восточное Измайлово» Лариса Кругликова, — проживают 3695 пенсионеров, из них 1645 уже заявили о своем желании участвовать в программе «Московское долголетие», заполнив анкеты. Уже сформированы около трех десятков групп, в которых занимаются 399 человек. Одно из самых популярных направлений — зумба, в этой группе у нас танцуют 110 человек, в основном женщины. Но иногда приходят и мужчины. 90 человек изучают информационные технологии.

Сейчас многие пенсионеры желают шагать в ногу со временем и легко пользоваться мобильными приложениями в телефонах, ноутбуками и планшетами. Однако это не единственные пожелания пожилых людей. Они не только вспоминают старые увлечения, но и готовы экспериментировать, открывать новые горизонты. Немало желающих указали, что не против попробовать свои силы в спортивных секциях, а также развить свои творческие способности.

— Вскоре, — продолжает Лариса Кругликова, — мы планируем пригласить на занятия любителей бальных танцев, набор в эту группу продолжается. Есть у нас и рукодельники, которые увлекаются прикладным творчеством и ландшафтным дизайном, и артисты, которые посещают хоровую группу. Кроме этого, каждый пенсионер может прийти в наш центр на лекции, концерты, записаться на экскурсии и получить контрамарки в театр.